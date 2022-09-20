Назван самый полезный сорт риса

Белый рис



Самый распространенный из всех сортов риса - белый, он есть во многих продуктовых магазинах и появляется во многих популярных меню ресторанов.

Это доступная еда, которая впитывает аромат и хорошо сочетается со множеством блюд, от карри до суши. Белый рис — это обогащенный рис, который обычно содержит железо, тиамин (витамин B1), ниацин (витамин B3) и фолиевую кислоту.

Его измельчают, чтобы удалить не только внешнюю оболочку, но также отруби и зародышевые слои ядра. Он содержит около 160 калорий на ¼ чашки в сухом виде.

Коричневый рис является одним из наиболее известных цельнозерновых продуктов, наряду с некоторыми его родственниками, такими как овес, цельная пшеница, поскольку он содержит все три важные части зерна: отруби, эндосперм и зародыши.

Интересно, однако, что коричневый рис содержит всего на 1,5 грамма больше клетчатки в среднем на ¼ чашки сухой порции по сравнению с белым рисом, поэтому не оказывает такого же влияния клетчатки, как другие цельнозерновые продукты на рынке по сравнению с их рафинированными аналогами.

Хотя дополнительный грамм клетчатки, которая в основном нерастворима, может быть полезен для здоровья пищеварительной системы, действуя как мягкое слабительное, разница не так разительна, как, скажем, между подслащенными рафинированными хлопьями и хлопьями с отрубями.

Черный рис, также известный как фиолетовый, или императорский рис, был популярен в восточных культурах в течение многих лет.



Этот рис выглядит черным в сухом виде, но после приготовления он приобретает более фиолетовый оттенок. В этом злаке отличная концентрация антоцианов, флавоноидного пигмента, который может быть связан с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и нейродегенеративных заболеваний.

В черном рисе много клетчатки (eatthis.com)

Черный рис содержит больше клетчатки и белка по сравнению с коричневым рисом: около пяти граммов белка и трех граммов клетчатки на ¼ чашки сухой порции. Его лучше всего употреблять в кашах, рисовых салатах или в виде жареного риса.

Красный рис представляет собой зерно темно-красного/медового цвета со слегка пикантным ореховым вкусом и мягкой текстурой.

В некоторых исследованиях изучалось положительное ингибирующее действие красного риса на клетки в случае лейкемии, рака шейки матки и желудка из-за содержания в нем проантоцианидина.

Красный рис также может оказывать противодиабетическое действие, как было исследовано в статье 2016 года из Журнала сельскохозяйственной и пищевой химии.

Красный рис - рекордсмен по полезности (eatthis.com)

Анализы различных видов риса также показывают, что красный рис содержит больше токотриенолов, формы витамина Е, который связан с нейрозащитой, противораковой активностью и свойствами снижения уровня холестерина.