RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны

Назван худший десерт, который любят украинцы

Фото: Какой десерт совсем неполезен (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы любят сладкое, и на прилавках магазинов можно найти множество популярных лакомств. Диетологи и нутрициологи назвали самый вредный десерт, который остается популярным среди украинцев.

О каких сладостях речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему этот десерт считается худшим?

Несмотря на свою популярность, пирожное "картошка" является настоящей "калорийной бомбой", которая может привести к проблемам с весом и здоровьем.

Высокое содержание сахара

Основными ингредиентами являются печенье, сгущенное молоко и масло, которые содержат большое количество простых углеводов. Это может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови и повысить риск развития диабета.

Избыток трансжиров

В промышленных вариантах часто используют маргарин или дешевые растительные жиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышают уровень "плохого" холестерина и способствуют развитию атеросклероза.

Пирожное "картошка" - очень калорийное (фото: zahid.net)

Высокая калорийность

Одна порция содержит 350-400 ккал, что сопоставимо с полноценным приемом пищи. Регулярное потребление такого десерта способствует набору лишнего веса.

Минимальная питательная ценность

Пирожное не содержит полезных микроэлементов, клетчатки или белков, которые нужны организму. Это лишь вкусный, но абсолютно непитательный десерт.

Какие есть более полезные альтернативы?

Если вы не можете отказаться от любимых сладостей, диетологи рекомендуют более здоровые варианты десертов:

  • Сырники - содержат белок и кальций, особенно если готовить их без большого количества сахара.
  • Домашнее желе - приготовленное на натуральных соках без добавления сахара.
  • Фруктовые смузи и чизкейки на основе натуральных ингредиентов.
  • Домашняя "Картошка" без сгущенки - можно использовать вместо печенья овсяные хлопья и добавлять натуральный йогурт.

 

Читайте также об опасной каше, которую украинцы едят каждый день.

Вам будет интересно прочитать, что развеян основной миф о сливочном масле, в который верят все.

В материале использованы источники - Минздрав, Instagram-страница диетолога Людмилы Матюшинец, Wikipedia.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗдоровьеЗдоровое питаниеЗдоровая еда