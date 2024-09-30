Назван напиток, который очистит организм лучше любой детокс-программы

Какой напиток эффективно очистит организм

Все гораздо проще, чем вы думаете. Сок сельдерея оказывает отличное влияние на наш организм - он избавляет нас от токсинов и имеет много других преимуществ.

Преимущества сока сельдерея для здоровья

Сельдерей является одним из тех простых, здоровых овощей, которые никогда не выходят из моды. Вы даже можете быть удивлены тем, насколько питательной ценностью этот простой овощ. И многие из этих преимуществ передаются в форме сока.

Противовоспалительные свойства

Сельдерей содержит определенные вещества, такие как флавоноиды, которые помогают уменьшить воспаление в организме. Флавоноиды действуют как щиты, защищая ваши клетки от повреждения, вызванного воспалением. Кроме того, поскольку сельдерей богат витамином С, это придает ему антиоксидантные свойства.

Антиоксиданты помогают организму оставаться сильным и сражаться с вредными веществами.

Способствует снижению АД

Включение сельдерея в свой рацион (в виде сока или стебля) также может принести пользу здоровью вашего сердца. Сельдерей содержит фталиды, фитохимическое вещество, которое может помочь расслабить мышцы стенок кровеносных сосудов и снизить артериальное давление.

Сок сельдерея хорошо очищает организм.

Очистка организма соком сельдерея

Возможно, вы также слышали о преимуществах очищения соком сельдерея. Идея этого состоит в том, чтобы исключить твердую пищу или определенные виды пищи, чтобы помочь организму избавиться от токсинов.

Что именно это предполагает? Вы должны употреблять много сока сельдерея.

Наибольшее беспокойство по поводу тенденций детоксикации заключается в том, что она часто используются как замена фактической пищи. Согласно исследованиям, медицинские работники обычно не рекомендуют детокс-очистку.

Исследование 2018 также показало, что очищение может привести к ограничению пищи.

Сок сам по себе не может обеспечить вас ежедневными питательными веществами, в которых нуждается ваше тело, и может привести к нежелательным побочным эффектам, таким как усталость, обезвоживание, головные боли, раздражительность и даже хуже, если принимать его в течение длительного периода времени.

Самый здоровый способ потребления сока сельдерея - это пить его просто как сок, а не как заменитель пищи.

В любом случае это может быть хорошим дополнением к уже сбалансированной диете, где вы знаете, что получаете достаточное количество белка, клетчатки, здоровых жиров и калорий, в которых нуждается ваше тело.