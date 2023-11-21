Названы марки автомобилей, которые чаще всего попадают в ДТП

Почему возникают аварии

Специалисты социального маркетинга из Университета Западной Англии выяснили, владельцы которых марок чаще всего попадают в аварии.

Специалисты задали перед собой один вопрос - во всем ли виноваты водители, или, возможно, сами бренды?

Эксперты проанализировали более 400 тысяч аварий, произошедших на территории Великобритании. Выяснилось, что причиной части является нарушение правил проезда перекрестков, а именно игнорирование красного сигнала светофора, а также агрессивное вождение. Другая причина - маркетинг.

Часто производители автомобилей тратят очень много денег, чтобы продвигать свои продукты - публикуют ролики и фото, пропагандирующие спортивный стиль вождения. А это может стать причиной неприятностей на дороге.

Также дизайн некоторых марок автомобилей указывает, что машиной нужно ездить быстро.

Ученые университета не обвиняют производителей, ведь те соблюдают все установленные правила. Однако они считают, что им нужно просмотреть некоторые маркетинговые методы, направленные на экстремальное вождение.

Эксперты считают, что это негативно влияет на безопасность дорожного движения.

Список марок

По статистике, чаще всего причиной аварий из-за агрессивного вождения были водители таких марок как:

Porsche

BMW

Subaru

Также эксперты отметили, что владельцы Skoda и Hyundai реже совершают ДТП по этой причине.

Как избежать аварии

Большинство дорожных происшествий можно предупредить, несмотря на их частоту и не утешительную статистику. Достаточно соблюдать правила дорожного движения и простые рекомендации: