Названо ім'я росіянина, який влаштував масове вбивство в школі Казані

11 травня в Казані підліток влаштував стрілянину в гімназії №175 на вулиці Джаудата Файзі. За попередніми даними, 17-ти річний юнак увійшов до школи зі зброєю і відкрив вогонь по людях. Наразі його затримано і його особу встановлено.

За інформацією ЗМІ, при стрільбі загинули 9 осіб: 8 учнів і вчитель. Під час стрілянини діти вистрибували з вікон школи і бігли прямо по полю. Співробітники МСЧ, що приїхали на місце НП, евакуювали учнів з даху.

Співробітники МНС евакуювали учнів з даху (facebook.com/groups/38514180254488)

Ким виявився стрілець

Хлопця, який влаштував стрілянину в Казанській школі №175, затримали. Його звуть Ільназ Галявієв, йому 19 років. Сьогодні вранці він зайшов до гімназії і застрелив дев'ять осіб: сімох восьмикласників, охоронця і прибиральницю.

Ільназ Галявієв (фото: Mash)

Також наголошується, що при затриманні парень повідомив, що за адресою своєї прописки заклав бомбу.

Один з тих, хто стріляв в школі в Казані імовірно завів Telegram-канал незадовго до стрільби. Там він назвав людей "біосміттям".

За останніми даними 12 дітей і один дорослий госпіталізовані після стрілянини в школі в Казані.