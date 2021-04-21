У центрі Києва мажор обстріляв дорожників: цинічна поведінка вражає (відео)

У Києві чоловік обстріляв дорожників в Печерському районі, які виконували ремонтні роботи. В результаті інциденту один з комунальників отримав поранення в ногу. Поліція змогла затримати стрілка протягом години.

Відео моменту конфлікту між чоловіком і дорожниками опубліковано на Facebook-сторінці " dtp.kiev.ua".

Зазначається, що після нападу на робітників водій автомобіля "Рено" сів у транспорт і поїхав. Пізніше машину вдалося виявити на вулиці Бастіонна.

Попередньо встановлено, що стрілок пересів у авто Volkswagen "Жук" - очевидно, намагаючись "замести сліди".

Затримати зловмисника вдалося на проспекті Лобановського.

На кадрах видно, як чоловік, уже в наручниках, спокійно ходить біля поліцейських, посміхаючись.

Відео: у центрі Києва "мажор" обстріляв дорожників 21 квітня

У мережі теж звернули увагу на таку нахабну цинічну поведінку затриманого - українці висловлюють думку, що "мажор", по всій видимості, впевнений у своїй безкарності.

Він так гуляє між ними, наче їх начальник. 100% свій.

Видно ("коп") в цивільному, тому і поводиться так борзо

Чому не пикою на землі?

Стріляв і вільно ходить? Чому не лежить?

Скотині смішно...

Як зауважив блогер і юрист Клим Братківський, коментуючи інцидент, "ще не вистачає легалізації вогнепальної короткоствольної нарізної зброї, і все буде в крові".

У Києві "мажор" обстріляв дорожників, які працювали на Печерську (фото: facebook.com/kievavtodor)

У Києві затримали підозрюваного у стрільбі по дорожниках (фото: kyiv.npu.gov.ua)