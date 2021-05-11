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Названо имя россиянина, который устроил массовое убийство в школе Казани

Новина українською → Казань, Вторник 11 мая 2021 10:51
Названо имя россиянина, который устроил массовое убийство в школе Казани В Казани подросток расстрелял людей (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

11 мая в Казани подросток устроил стрельбу в гимназии №175 на улице Джаудата Файзи. По предварительным данным, 17-ти летний юноша вошел в школу с оружием и открыл огонь по людям. Сейчас он задержан и его личность установлена.

Об этом сообщают российские издания.

По информации СМИ, при стрельбе погибли 9 человек: 8 учеников и учитель. Во время стрельбы дети выпрыгивали из окон школы и бежали прямо по полю. Приехавшие на место ЧП сотрудники МСЧ эвакуировали учеников с крыши.

Названо имя россиянина, который устроил массовое убийство в школе Казани

Сотрудники МЧС эвакуировали учеников с крыши (facebook.com/groups/38514180254488)

Кем оказался стрелок

Парня, который устроил стрельбу в казанской школе №175, задержали. Его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Сегодня утром он зашел в гимназию и застрелил девять человек: семерых восьмиклассников, охранника и уборщицу.

Названо имя россиянина, который устроил массовое убийство в школе Казани

Ильназ Галявиев (фото: Mash)

Также отмечается, что при задержании парень сообщил, что по адресу своей прописки заложил бомбу.

Один из стрелявших в школе в Казани предположительно завел Telegram-канал незадолго до стрельбы. Там он назвал людей "биомусором".

Названо имя россиянина, который устроил массовое убийство в школе КазаниПо последним данным 12 детей и один взрослый госпитализированы после стрельбы в школе в Казани.

Напомним, в центре Киева мажор обстрелял дорожников, его циничное поведение поражает.

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