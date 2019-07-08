Названо ім'я ще одного претендента на посаду прем'єр-міністра України

Секретар РНБО Олександр Данилюк після парламентських виборів 2019 може очолити Кабінет міністрів. В інтерв'ю ТСН колишній очільник Міністерства фінансів підтвердив, що у нього є бажання стати прем'єром.

Так, на питання журналіста про те, чи цікавить його посаду прем'єр-міністра в перспективі, Олександр Данилюк сказав: "Не буду брехати, що мене це не цікавить".

Також Данилюк висловився про Святослава Вакарчука. За словами глави РНБО, лідер партії "Голос", шкодує, що не взяв участь у виборах президента України навесні.

"Я також підтримував зв'язок зі Славою Вакарчуком, ми зустрічалися. З повагою до нього ставлюся. Я думаю, він переживає, що не взяв участь в президентській гонці. Він жалкує. Упевнений в цьому", - сказав Олександр Олександрович.

Раніше Данилюк прокоментував телеміст з Росією. Він сказав, що Україна повинна "реагувати впевнено, без зайвих емоцій і паніки" і додав, що в РНБО працюють над рішеннями.