Названы главные ошибки в уходе за розами. Никогда так не делайте

Главные ошибки в уходе за розами

Неправильный выбор места посадки. Розы любят свет и "боятся" холодного ветра и влаги. Поэтому выбирайте место с нейтральной почвой, на которой кусты не будут прятаться под деревьями.

Плохой полив. Розы не любят поверхностный полив, поэтому гораздо лучше делать вокруг куста лунку, в которую лейте воду. Когда земля поглотит жидкость, засыпьте лунки и все замульчируйте.

Неверная глубина посадки. Привитые розы нужно погружать в почву так, чтобы место самой прививки было на 3-5 сантиметров ниже земли.

Несвоевременная подкормка. Весной розы нуждаются в удобрениях с азотом, калием и фосфором. Но это нужно делать только ранней весной, ведь когда растение зацветет, подкормка только навредит. После появления бутонов розу нужно поощрять фосфором и кальцием, также можно использовать прелый навоз.

Неправильная обрезка. Многие боятся срезать цветы слишком рано, а потому ждут, пока они начнут увядать. На самом же деле это нужно делать раньше, чтобы образовались новые бутоны.

Как правильно поливать розы (иллюстрация: freepik.com)

Как ухаживать за розами весной

Не забывайте о мульчировании и разрыхлении. Это желательно делать после каждого полива. Так вы оградите куст от излишней влаги, а вокруг него не будут появляться сорняки.

Кроме того, весной розы нужно успеть обработать кусты специальными средствами от вредителей. Защитите растение от клещей, жуков и гусениц. Для этого вы можете выбрать готовые смеси или же настои из крапивы или пижмы.