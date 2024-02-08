Названы главные климатические угрозы для Украины, которые могут привести к апокалипсису

Наибольшие климатические опасности на глобальном уровне и на уровне Украины

"На глобальном уровне наибольшие опасности - это беспрецедентное повышение температуры воздуха в полярных широтах, которое обусловит таяние ледников в Арктике и вечной мерзлоты, следствием которых может быть значительный рост уровня Мирового океана, изменение циркуляции атмосферы, рост выбросов метана в районах с весной мерзлотой", - объясняет ученая.

При этом Балабух добавляет, что Украина может пострадать от повышения уровня Мирового океана.

"По данным исследований Центра экологических инициатив "Экодия", от подтопления могут пострадать южные регионы Украины, в частности, 34 города, среди которых Одесса, Херсон, Николаев, Феодосия, Керчь, 48 поселков и более 500 сел. Подтопления могут существенно разрушить инфраструктуру этих регионов", - говорит климатолог.

По ее словам, опасным является также увеличение повторяемости и интенсивности явлений погоды, в частности, дождей, снегопадов, засух, волн тепла и других. Такие риски характерны как для планеты в целом, так и для Украины.

Засуха является одним из опасных последствий изменения климата (фото: Getty Images)

Может ли произойти климатический апокалипсис

"В истории нашей планеты такие апокалипсисы были уже неоднократно и заканчивались большими вымираниями видов. Нельзя исключать, что и те процессы, которые сейчас происходят на нашей планете, не приведут к таким последствиям, если мы не снизим свое влияние на климатическую систему", - заявляет Балабух.

Она добавляет, что остановить изменение климата человечество уже не сможет.

"Важно сейчас не допустить повышения глобальной температуры на два градуса, а еще лучше - ограничить ее рост в 1,5 градуса. Однако уже в 2023 году средняя за год глобальная температура воздуха была выше на 1,5 градуса при температуре доиндустриального периода. По данным Всемирной метеорологической организации в ближайшие пять лет эти изменения могут превысить данные показатели", - говорит климатолог.