Поддерживает сердце и оказывает противовоспалительное действие: назван супер полезный фрукт

С началом лета начинается не только период ожидания хорошей погоды, но и поиски продуктов, содержащих немало полезных микроэлементов. Речь идет о грушах, которые полезны очень полезны для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Пищевая ценность груши

Фрукты и овощи являются одними из мощнейших источников витаминов и минералов.

Одна груша среднего размера содержит много питательных веществ, в частности:

калории: 112

жир: 0,3 г

белки: 0,7 г

углеводы: 27 г

клетчатка: 5,5 г

сахара: 17,2 г

медь: 0,14 мг

калий: 179 мг

Груши не содержат добавленных сахаров, они естественно имеют низкое содержание натрия и не содержат насыщенных жиров.

Диетолог Ханна Джонс рассказала, что груши являются лучшим выбором пищи для снижения риска хронических заболеваний и способствуют здоровому пищеварению.

В грушах много клетчатки

Получение большого количества пищевых волокон имеет решающее значение для здорового пищеварения.

Основное питательное вещество связано со многими преимуществами для здоровья, например здоровьем сердца, но в основном оно известно тем, что поддерживает здоровье кишечника.

Груши содержат оба вида клетчатки - растворимую и нерастворимую. Они могут помочь укрепить здоровье кишечника.

Поддерживают здоровье сердца

Клетчатка в грушах не только способствует работе кишечника, но и полезна для сердца. В частности, чем больше клетчатки вы едите, тем ниже может быть риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Существует также много исследований, свидетельствующих о том, что диета с высоким содержанием клетчатки может оградить от сердечно-сосудистых заболеваний.

Антиоксиданты в грушах, такие как процианидины и кверцетин, имеют значительную пользу для сердца. Когда снижается уровень плохого холестерина, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Груши могут снизить риск диабета 2 типа

Груши богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс и высокое содержание антиоксиданта антоциана, что может предотвратить скачки уровня сахара в крови и снизить риск диабета 2 типа.

Пищевые волокна помогают регулировать уровень сахара в крови, замедляя скорость усвоения организмом углеводов и сахара.

Источник антиоксидантов

Груши содержат такие антиоксиданты как витамин С, К, кверцетин, антоциан и другие. Кроме того, клетчатка в грушах функционирует как антиоксидант.

Это может помочь снизить риск многих заболеваний и смертности.

Если вы хотите максимально увеличить потребление антиоксидантов, не очищайте грушу от кожуры. Большинство антиоксидантов в грушах сосредоточено в кожуре.

Противовоспалительные свойства

Воспаление есть естественная реакция организма на то, что он считает угрозой.

По данным клиники Кливленда, противовоспалительные свойства груш в основном сводятся к их высокому содержанию антиоксидантов. В частности, флавоноиды в грушах обладают противовоспалительными свойствами, они снижают риск воспалительных заболеваний.

Кому противопоказано употреблять грушу

Важно понимать, что, несмотря на все полезные свойства, для некоторых груши могут быть очень вредными. В первую очередь это касается, конечно, аллергиков. Следует с осторожностью употреблять такой фрукт детям.

Отказаться от покупки и дегустирования плодов следует людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва, панкреатит.