Поддерживает сердце и оказывает противовоспалительное действие: назван супер полезный фрукт
С началом лета начинается не только период ожидания хорошей погоды, но и поиски продуктов, содержащих немало полезных микроэлементов. Речь идет о грушах, которые полезны очень полезны для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Пищевая ценность груши
Фрукты и овощи являются одними из мощнейших источников витаминов и минералов.
Одна груша среднего размера содержит много питательных веществ, в частности:
- калории: 112
- жир: 0,3 г
- белки: 0,7 г
- углеводы: 27 г
- клетчатка: 5,5 г
- сахара: 17,2 г
- медь: 0,14 мг
- калий: 179 мг
Груши не содержат добавленных сахаров, они естественно имеют низкое содержание натрия и не содержат насыщенных жиров.
Диетолог Ханна Джонс рассказала, что груши являются лучшим выбором пищи для снижения риска хронических заболеваний и способствуют здоровому пищеварению.
В грушах много клетчатки
Получение большого количества пищевых волокон имеет решающее значение для здорового пищеварения.
Основное питательное вещество связано со многими преимуществами для здоровья, например здоровьем сердца, но в основном оно известно тем, что поддерживает здоровье кишечника.
Груши содержат оба вида клетчатки - растворимую и нерастворимую. Они могут помочь укрепить здоровье кишечника.
Поддерживают здоровье сердца
Клетчатка в грушах не только способствует работе кишечника, но и полезна для сердца. В частности, чем больше клетчатки вы едите, тем ниже может быть риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.
Существует также много исследований, свидетельствующих о том, что диета с высоким содержанием клетчатки может оградить от сердечно-сосудистых заболеваний.
Антиоксиданты в грушах, такие как процианидины и кверцетин, имеют значительную пользу для сердца. Когда снижается уровень плохого холестерина, снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Груши могут снизить риск диабета 2 типа
Груши богаты клетчаткой и имеют низкий гликемический индекс и высокое содержание антиоксиданта антоциана, что может предотвратить скачки уровня сахара в крови и снизить риск диабета 2 типа.
Пищевые волокна помогают регулировать уровень сахара в крови, замедляя скорость усвоения организмом углеводов и сахара.
Источник антиоксидантов
Груши содержат такие антиоксиданты как витамин С, К, кверцетин, антоциан и другие. Кроме того, клетчатка в грушах функционирует как антиоксидант.
Это может помочь снизить риск многих заболеваний и смертности.
Если вы хотите максимально увеличить потребление антиоксидантов, не очищайте грушу от кожуры. Большинство антиоксидантов в грушах сосредоточено в кожуре.
Противовоспалительные свойства
Воспаление есть естественная реакция организма на то, что он считает угрозой.
По данным клиники Кливленда, противовоспалительные свойства груш в основном сводятся к их высокому содержанию антиоксидантов. В частности, флавоноиды в грушах обладают противовоспалительными свойствами, они снижают риск воспалительных заболеваний.
Кому противопоказано употреблять грушу
Важно понимать, что, несмотря на все полезные свойства, для некоторых груши могут быть очень вредными. В первую очередь это касается, конечно, аллергиков. Следует с осторожностью употреблять такой фрукт детям.
Отказаться от покупки и дегустирования плодов следует людям, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язва, панкреатит.
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