Названы автомобили, которые категорически нельзя покупать подержанными

Автомобили Fiat Chrysler

Первыми в списке подержанных автомобилей, которых следует избегать, находятся находящиеся под маркой Fiat Chrysler Automobiles (FCA), а именно модели Chrysler, Dodge, Jeep.

В такие автомобили инвестируют значительные средства в косметические/развлекательные компоненты и пренебрегают качеством механической конструкции.

Автомобили Fiat Chrysler (фото: bestlifeonline.com)

Определенные спортивные автомобили

Обладать спортивным автомобилем является мечтой многих, и чтобы избежать высокой цены, некоторые покупатели решают купить подержанный. Однако, согласно данным эксперта по автомобилям, следует избегать распространенных моделей, таких как Ford Mustang, Chevy Camaro и Dodge Charger.

Роскошные спортивные автомобили от Porsche и Lamborghini также несколько рискованны, поскольку их либо "поддерживают в лучшей форме", либо "с ними обращаются как с гоночными автомобилями и изнашивают по максимуму".

Модели с ранними версиями CVT

Эксперты также советуют отказаться от транспортных средств, оборудованных бесступенчатой коробкой передач.

Коробка передач, известная как CVT, стала новым поколением и сегодня большинство транспортных средств оснащено ею. Однако ранние автомобили, особенно модельный ряд Nissan, были пронизаны проблемами, которые нуждались в замене коробки после примерно 80 тысяч км.

Люксовые модели

Подобно спортивным автомобилям, вы можете приобрести роскошные автомобили значительно дешевле, покупая их подержанными. Однако даже с такими сбережениями это может быть не лучшим шагом.

Такие авто имеют высокие затраты на обслуживание, очень быстро изнашиваются после определенного пробега и обесцениваются.

Почему не стоит покупать дорогие подержанные автомобили (фото: bestlifeonline.com)

Ранние электромобили

Покупка подержанного электромобиля может показаться сбережением денег.

Если вы твердо настроены на покупку электромобиля, то не стоит покупать старые модели. В первых электрических моделях, таких как Nissan Leaf, были аккумуляторы, которые начинали быстро изнашиваться и уменьшали запас хода.

Nissan Leaf (фото: wikipedia.org)

Автомобили, сдаваемые в аренду

Автомобиль, который когда-то был арендован, то есть таким, которым пользовались несколько водителей в течение нескольких лет, также не лучший выбор.

Все потому, что такие машины не хранили, поэтому они не в лучшем состоянии.

Когда лучше осматривать авто

Для осмотра автомобиля лучше выбрать ясный день с сухой погодой. Дождь будет мешать нормальному осмотру, а позже, после мойки, из-под грязи, которой была покрыта машина, могут вылезти неприятные "сюрпризы".

Спросите разрешения на съемку и сделайте небольшую фотосессию. Это будет стимулировать продавца, чтобы в день, когда вы решите купить его машину, на ней стояли те же колеса, не появилось новых внешних дефектов. Фотографии будут доказательством того, что вы зафиксировали цену автомобиля в таком состоянии, в котором товар был продемонстрирован продавцом.