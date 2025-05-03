Названы 7 самых вредных продуктов, которые украинцы берут на пикник

7 продуктов которых следует избегать во время сезона барбекю

Обработанное мясо

Такое как ветчина, колбасы, салями, индейка и ростбиф, часто происходит от животных, которые выращиваются в непристойных условиях и им вводят такие препараты, как антибиотики, гормоны, химические ароматизаторы, красители, нитрит натрия и другие вещества. Лучшим выбором является качественное мясо, птица, рыба или овощи и грибы.

Салат с майонезом

Салат из капусты, пасты, салат "Цезарь" и картофельный салат часто заправляют майонезом. Вместо этого стоит попробовать овощи на гриле и зеленые салаты, например, с оливковым маслом.

Подслащенные напитки

К шашлыкам часто добавляют освежающие лимонады, холодные чаи и другие сладкие напитки. Даже если они "без сахара", подсластители, которые они содержат, стимулируют наш аппетит, что заставляет нас есть больше и набирать вес. Более здоровым выбором является приготовление собственных напитков из листьев мяты, фруктов или кусочков огурца и подслащивание их стевией или медом, или вовсе не добавлять сахар, как в холодном чае.

Чипсы

Чипсы нравятся многим за их жирность и вкус. Хотя несколько чипсов не является большим грехом, трудно остановиться на таком малом количестве. Чипсы содержат большое количество натрия. Употребление их в значительных количествах может обезводить нас и сделать нас еще сильнее. Если мы хотим похрустеть чем-то на гриле, выбирайте салат - но без майонеза.

Кетчуп

Кетчуп, наравне с горчицей, является основной добавкой к блюдам, приготовленным на гриле. Однако, если мы не приготовим этот томатный соус самостоятельно, он, скорее всего, содержит много сахара и искусственных добавок. Хороший кетчуп должен содержать от 230 до 250 г помидоров на 100 г соуса. Более полезной альтернативой кетчупу является томатная пассата или йогуртовый соус.

Белый хлеб

Белый хлеб калорийный и имеет высокий гликемический индекс. Лучше всего заменить его цельнозерновым хлебом.

Алкоголь

Алкоголь является сопровождением многих светских мероприятий. На пикники также очень часто берут алкоголь. Пиво, вино, водка и напитки - это пустые калории, из-за которых мы часто испытываем похмелье. Важно помнить об умеренности и пить много воды.