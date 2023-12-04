Названы 10 самых быстрых автомобилей в мире. Они "гоняют" до 500 км/ч! (фото и видео)

Bugatti Chiron Supersport 300+

Bugatti Chiron Supersport 300+ разработчики передали дух известной в 2000-х Bugatti Veyron. Новая модель имеет 1600 лошадиных сил и разгоняется до 489 км/ч. При этом до 100 км/ч машина может разогнаться за 2,2 секунды.

Bugatti Chiron Supersport 300+ (фото: carwow.co.uk)

SSC Tuatara

Двойной турбонаддув V8 этого автомобиля выдает до 1 750 лошадиных сил, если работает на этаноле. Испытания в начале 2023 показали, что автомобиль достиг фактической максимальной скорости 474 км/ч. Для того чтобы набрать скорость 100 км/ч машине достаточно 2,5 секунды.

SSC Tuatara (фото: carwow.co.uk)

Hennessey Venom F5

У Hennessey Venom F5 есть 6,6-литровый V8 с двойным турбонаддувом, мощностью 1817 лошадиных сил.

Этого достаточно, чтобы разгонять его до 100 км/ч за 2,6 секунды, а максимальная скорость - 437 км/ч. Но это пока. Hennessey хочет получить еще больше F5, чтобы покорить скорость более 480 км/ч.

Rimac Nevera

Этот гиперкар имеет четыре электродвигателя, которые выдают колоссальные 1 914 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы разгонять автомобиль до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, и он может развивать максимальную скорость 415 км/ч.

Rimac Nevera почти полностью изготовлен из углеродного волокна, чтобы снизить вес и тем самым быстрее ехать.

McLaren Speedtail

Компания McLaren не намеревалась разработать самый быстрый автомобиль в мире, однако максимальная скорость Speedtail достигает 402 км/ч. Это делает его самым быстрым дорожным автомобилем.

McLaren Speedtail (фото: carwow.co.uk)

Koenigsegg Regera

Эта шведская машина оснащена двигателем V8 с двойным турбонаддувом и электродвигателем, производящим 1 500 лошадиных сил.

В отличие от других автомобилей в этом списке Regera может разгоняться до 402 км/ч, используя только одну передачу. Да, независимо от того, двигаетесь ли вы с низкой или высокой скоростью, вы будете на той же передаче.

Koenigsegg Regera (фото: carwow.co.uk)

Aston Martin Valkyrie

В машине установлен 6,5-литровый гибридный V12 мощностью 1 160 лошадиных сил, способный разгонять шоссейный автомобиль до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Pagani Huayra

Pagani Huayra - это фантастический автомобиль. Он оснащен двигателем V12 с двойным турбонаддувом производства AMG, выдающим 730 лошадиных сил. Этих показателей достаточно для максимальной скорости 383 км/ч.

Pagani Huayra (фото: carwow.co.uk)

Lamborghini Revuelto

Совокупная мощность авто достигает 1 015 лошадиных сил, что больше, чем любой дорожный Lamborghini. До 100 км/ч машина разгоняется за 2,5 секунды, а максимальная скорость - 349 км/ч.

Lamborghini Revuelto (фото: whichcar.com.au)

Koenigsegg Jesko Absolut

Jesko Absolut оснащен двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью до 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость - 498 км/ч. До 100 км/ч транспорт разгоняется за 2,5 секунды.

Если вы спросите, почему с такой скоростью машина не возглавила рейтинг, вот ответ: компания Koenigsegg действительно не проверяла максимальную скорость в реальной жизни, а лишь смоделировала ее с помощью компьютера. Потому реальных доказательств рекордной скорости нет.

Koenigsegg Jesko Absolut (фото: whichcar.com.au)