Назван секрет счастливой жизни. Начните просто сегодня

В чем секрет счастливой жизни?

Стефани Харрисон, исследовательница, изучавшая науку о счастье на протяжении последних 10 лет, говорит, что деньги и успех не являются ключом к счастью.

"Я думаю, что секрет счастья состоит в том, чтобы помогать другим людям", - рассказала она.

"Чтобы сделать это, вы должны узнать, кем вы являетесь, кем вы на самом деле, подальше от условий, которые предлагает нам наше общество. А затем вам придется найти лучшие способы поделиться этим собой с другими людьми. Это действительно то, что вы можете начать делать прямо сейчас", - добавляет исследовательница

В своей книге "Новое счастье" Харрисон рассказывает, что помощь другим может привести к абсолютному счастью вас и людей, которым вы помогаете.

Помогайте другим и будьте счастливы

Убеждение в том, что получение материальных благ быть лучше других - это то, что сделает вас счастливыми - это устаревшие представления о счастье.

Харрисон ввела понятие New happy ("новое счастье") - оно состоит в том, чтобы помогать другим и быть от этого счастливым.

Исследования также подтверждают выводы Стефани.

Психологи проверили эту теорию в исследовании 2022 с участием 122 человек с симптомами тревоги и депрессии. Всем участникам дали задание - сделать добро другим. Все должны были записывать свои мысли и эмоции в течение 5 недель.

К концу эксперимента группа, которой поручили совершать добрые поступки, увидела наибольшую пользу для своего благосостояния.

"Помощь другим людям является одной из наших базовых потребностей. Это так же, как потребность в связи, любви или самоуважении, нам нужно выйти за пределы самих себя и почувствовать, что мы можем изменить любую ситуацию", - говорит Стефани.

Вы можете начать помогать другим прямо сейчас, добавляет она.

Вот несколько способов помочь другим и быть счастливее: