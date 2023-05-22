"Залог долголетия": диетолог объяснила, какие продукты сохранят здоровье печени

Здоровая печени - залог долголетия. Именно этот орган отвечает за ряд жизненно важных функций в организме и принимает участие почти в 500 процессах.

О том, от чего зависит здоровье печени и что нужно есть, чтобы она функционировала исправно, рассказала диетолог Оксана Скиталинская на своей странице в Facebook .

Что нужно знать о печени

"Печень - супер важный орган, без которого жить мы не можем. Иногда можно услышать, как кто-то говорит "что-то меня болит печень". То знайте, что она болеть не может, потому, что не имеет нервных окончаний. Но без печени мы не можем обойтись, потому что на ней "завязаны" все биохимические процессы в организме", - пишет эксперт.

Этот орган отвечает за обмен веществ. Печень обеспечивает постоянство глюкозы, жирных кислот, аминокислот, гормонов, антиоксидантов и многих других веществ, необходимых для работы каждой клетки тела. А еще печень детоксицирует все вредное и токсичное.

"Печень может восстанавливаться. Но это помогает ей, если в ее клетки проникают определенные вирусы. Именно поэтому вирусные гепатиты, особенно В и С, настолько опасные. Если их не лечить, это заканчиваются либо циррозом печени, либо раком печени", - объясняет Скиталинская.

Она подчеркивает, что именно поэтому периодически следует сдавать не только общий анализ крови, но и кровь на вирусные гепатиты. А еще - мыть тщательно руки, иметь индивидуальные средства личной гигиены, использовать барьерную контрацепцию.

Также нужно вакцинироваться от гепатита и лечиться, если его уже обнаружили.

Что любит наша печень

"Нашей печени требуется качественный "строительный материал", чтобы она могла производить различные ферменты и разные белки, чтобы полноценно выполняла функцию детоксикации и поддерживала нормальный обмен веществ, чтобы защищала от атеросклероза и многих других болезней", - говорит диетолог.

Этим строительным материалом является белок. Дефицит белка или неполноценный белок (если есть не сбалансированный состав аминокислот) способствует накоплению жира в клетках печени (жировая дистрофия), атрофии клеток печени, разрушению митохондрий.

Дефицит белка замедляет образование желчи, способствует увеличению синтеза холестерина и густоты желчи, что повышает риск образования камней в желчном пузыре.

"Поэтому важное правило - каждый прием пищи дополняйте белковым блюдом: яйца, рыба, нежирное мясо, морепродукты, сыр, бобовые, грибы", - советует Скиталинская.

Для здоровья печени важен баланс белков, жиров и углеводов (фото: freepik)

Нашей печени для полноценной детоксикации нужны углеводы. Но медленные углеводы, то есть растительные продукты, богаты клетчаткой. А это - овощи, зеленые листья, ягоды, грибы, каши, в которых много клетчатки.

"А вот простые или быстрые углеводы, такие как сахар, фруктоза тормозят детоксикацию. Поэтому в качестве десерта выбирайте фрукты, ягоды, и старайтесь не злоупотреблять сладостями, а еще лучше - сведите их к минимуму", - советует врач.

Также Скиталинская отмечает, что печени также нужны жиры.

"Если Вам кто-то подсказал "диету", где нет жира, то это плохо: тем самым вы резко снижаете уровень мощного антиоксиданта - цитохрома Р450 и активность ферментов детоксикации. Не злоупотребляйте растительными маслами и жирами "без холестерина" - чрезмерность жидких ненасыщенных жиров делает мембраны клеток легкопроницаемыми для вирусов. А вот кусочек свежего, хорошо промороженного сала имеет противоположный эффект. А яйцо, сваренное всмятку, с жидким желтком - это просто лекарство, поэтому ешьте яйца", - говорит врач.

Печенке необходимы растительные антиоксиданты - ягоды черники, черной смородины, малины, лука, чеснока, а также чашка зеленого чая, морская капуста, фрукты и овощи.

Особенно ценны крестоцветные (все сорта капусты, руккола, редька, редис, листья горчицы, ростки брокколи).

"А также сырая и вареная свёкла. Сырая богата бетаином и способствует образованию синтеза азота, который нормализует давление крови в сосудах, а вареная свёкла богата пектином, который связывает и выводит токсины из кишечника", - говорит диетолог.

Для здоровья печени важны также регулярные приемы еды. Поэтому режим питания имеет значения. Тогда полноценно выделяется желчь, переваривается и усваивается еда.

"Важна и вода. Пейте много теплой воды в течение дня, можно с соком лимона. Проснулись - и сразу начинаете пить. В течение получаса выпиваете до полу литра. Теплая вода утром разжижает кровь, она менее густая, менее склонна к образованию тромбов, лучше выделяется желчь, она редкая, а не густая, лучше работает мозг, потому что менее густая кровь лучше отдает кислород нейронам", - отмечает эксперт.

Скиталинская также добавляет, что 1-2 чашки черного кофе - это также защита печени от воспалений и отложения жира.

Какие продукты вредят печени

Токсически на печень действует алкоголь.

Фруктоза приводит к ожирению печени и атеросклерозу. В первую очередь это добавленная фруктоза в сладких напитках, сладостях. Очень вредны для печени сладости для диабетиков и сладости на фруктозе.

Жареная пища приводит к повреждению/окислению мембран клеток печени (гепатоцитов) свободными радикалами.

Злоупотребление парацетамолом также токсично для печени (известны "парацетамольные гепатиты"), хотя другие нестероидные противовоспалительные лекарства также могут иметь гепатотоксический эффект.