Названы самые плохие для здоровья: морепродукты. Многие украинцы их обожают

Морепродукты считаются полезной частью рациона благодаря содержанию белка, омега-3 жирных кислот и других полезных веществ. Однако не все морские деликатесы безопасны для здоровья. Диетологи и экологи назвали морепродукты, которые могут нанести вред организму из-за высокого содержания токсинов, тяжелых металлов или способов их производства.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие морепродукты небезопасны для украинцев.
Креветки с ферм
Хотя креветки популярны среди украинцев, особенно в суши и салатах, выращиваемые на фермах часто содержат антибиотики, химические добавки и остатки пестицидов. Из-за массового производства креветки также могут накапливать токсины.
Акула и меч-рыба
В мясе крупных хищных рыб, таких как акула и меч-рыба, обнаружен высокий уровень ртути. Этот металл является нейротоксином и может вызвать серьезные нарушения работы нервной системы при регулярном потреблении.
Тунец
Несмотря на популярность консервированного тунца, его мясо, особенно крупные виды, также может содержать ртуть. Кроме того, некоторые виды тунца находятся на грани исчезновения из-за чрезмерного улова.
Устрицы и мидии из загрязненных вод
Эти моллюски обладают способностью фильтровать воду и накапливать токсины, тяжелые металлы и бактерии. Если их собирают в загрязненных водоемах, они могут быть опасны для здоровья.
Крабовые палочки
Хотя это популярный продукт среди украинцев, крабовые палочки часто не имеют ничего общего с крабовым мясом. Это обработанный продукт, содержащий консерванты, искусственные красители и большое количество соли.
Регулярное употребление морепродуктов с высоким содержанием токсинов или вредных добавок может приводить к:
Эксперты советуют выбирать морепродукты тщательно:
Морепродукты могут быть полезны, но только при умеренном потреблении и выборе качественных продуктов.
Напомним, что названа самая плохая рыба для здоровья, от которой нужно держаться подальше.
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В материале использованы источники – Foxnews, Nutrients, Eating Well, Минздрав.