RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы самые забывчивые знаки Зодиака. Они не вспомнят даже о самом важном

Какие знаки Зодиака забывают обо всем на свете (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Считается, что представители трех знаков Зодиака наделены разными чертами характера. И есть те, кто чаще всего забывает о самом важном. Они могут не вспомнить даже о дне рождения второй половинки или же о дате свадьбы.

Какие знаки Зодиака самые забывчивые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.

Стрелец

Представители этого знака Зодиака не любят строгие графики. Им свойственно перепрыгивать с одной задачи на другую. Это затрагивает не только их карьеру, но и их личную жизнь.

Стрельцы с трудом могут сосредоточиться на чем-то одном. А потому они нередко забывают обо всем на свете. В погоне за всем и сразу им часто приходиться осознавать, что они забывают о важном.

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком Зодиака, нередко теряют грань между реальностью и своими же фантазиями. И из-за этого они забывают о том, что обещают. Часто это даже приводит к проблемам.

Рыбы часто думают о многих вещах одновременно. Из-за этого им сложно концентрироваться на конкретных целях, а параллельно с этим они могут забыть, когда их друг празднует день рождения, а также когда "сгорает" тот самый важный дедлайн.

Водолей

Представители этого знака забывают обо всем, но совсем не так, как другие. Водолеи настолько отдаются работе и важным проектам, что попросту упускают все остальное.

Логика и ответственность часто не срабатывают во всех сферах, кроме карьеры. И это отражается на личной жизни Водолеев. Впрочем, они быстро справляются с трудностями и легко могут загладить вину, даже если забудут о чем-то важном.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскопАстрология