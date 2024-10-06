Названы орехи, от которых вы будете худеть не хуже, чем в спортзале

Какие орехи нужно употреблять для похудения

Ожирение является серьезным метаболическим расстройством, которое характеризуется не только видимым увеличением массы тела вследствие отложения жировой ткани, но также окислительным стрессом и хроническим воспалением низкой степени. Незначительное воспаление приводит к постоянной выработке провоспалительных цитокинов, способствующих таким заболеваниям, как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Это также вызывает нарушение кишечной проницаемости, что еще больше усугубляет воспаление.

Ученые решили разорвать этот порочный круг, включив в рацион женщин с лишним весом и ожирением бразильские орехи, богатые селеном, обладающие сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами .

Эти орехи также способствуют снижению аппетита, содержат ненасыщенные жирные кислоты, витамины, минералы и полифенолы.

В исследовании, проведенном Департаментом питания и здоровья Федерального университета Висоса (UFV) в Бразилии, приняли участие 46 женщин в возрасте 20-55 лет с индексом массы тела (ИМТ) выше 27, повышенным содержанием жира в теле (выше 32%) и окружностью талии более 80 см. 17,4% из них имели избыточный вес, а 82% ожирение.

Исследование длилось 8 недель. Женщин разделили на две группы: контрольную, которая не ела орехов, и группу, потреблявшую 8 г бразильских орехов в день, то есть ровно 2 ореха.

Исследование имело целью уменьшить вес женщины на 4 кг, уменьшить воспаление и улучшить здоровье кишечника. Обе группы соблюдали диету с ограниченным потреблением энергии (-500 ккал/день).

Бразильские орехи помогают худеть (фото: freepik.com)

Бразильский орех поможет похудеть

Через 8 недель люди, которые ели 2 бразильских ореха ежедневно, имели значительно более низкий уровень маркеров воспаления, включая С-реактивный белок (СРБ), фактор некроза опухоли (TNF), интерлейкин-1β и интерлейкин-8 по сравнению с другими людьми, принимавшими участие в исследовании.

Воспаление уменьшилось у всех женщин в группе, потреблявшей бразильский орех, даже у тех, кто не потерял лишний вес, запланированный в исследовании, в течение 8 недель исследования.

Однако в целом женщины в обеих группах похудели, но те, кто ест бразильские орехи чуть больше (примерно - 3,5 кг), чем те, кто их не ел (приблизительно - 2,5 кг). Однако женщины из группы бразильских орехов, потерявшие больше веса, имели большее снижение маркеров воспаления.

Кроме того, значительное повышение уровня селена в крови благодаря употреблению бразильских орехов способствовало снижению провоспалительных цитокинов и, таким образом, снижению кишечной проницаемости.

Ученые подозревают, что таких результатов удалось добиться благодаря повышению уровня селена в организме, поскольку этот элемент отвечал за уменьшение воспаления.

Повышение концентрации селена в сыворотке крови было значительно выше в группе людей, употреблявших бразильский орех.