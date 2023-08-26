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Названы даты всех каникул в школах Киева. Когда планировать отпуска с детьми

Сколько продлятся осенние и зимние каникулы в школах Киева (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве власти определили структуру нового 2023-2024 учебного года. В частности, начнется обучение традиционно 1 сентября и продлится до 31 мая, компенсаторные занятия и аттестация - до 28 июня 2024 года.

Об этом сообщили на странице Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Когда начнутся каникулы

Первый семестр продлится в школе с 1 сентября по 22 декабря 2023 года, второй - с 8 января по 31 мая 2024 года.

Осенние каникулы пройдут с 23 по 29 октября, зимние - с 23 декабря по 7 января 2024 года, весенние - с 25 по 31 марта.

Дополнительные недельные каникулы для первоклассников продлятся с 19 по 25 февраля.

В школах последние звонки прозвучат 31 мая.

Каков будет формат обучения

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский рассказал, что формат обучения каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно. Решение о внедрении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учащихся.

Он отметил, что безопасность детей и учителей - на первом месте. Поэтому перед тем, как определяться с форматом обучения, должны быть учтены технические возможности укрытий, находящихся непосредственно в учебном заведении или пешей доступности к нему.

"Расписание занятий руководители школ будут составлять в соответствии с количеством желающих учиться очно и емкости укрытия. Конечно, мы просим по возможности отдавать предпочтение именно очному обучению", - добавил Валентин Мондриевский.

Что делать с детьми на школьных каникулах

Школьные каникулы - прекрасное время, чтобы качественно провести время с детьми и получить незабываемые воспоминания. Вот несколько идей, как провести время с детьми во время осенних, зимних и весенних каникул.

Творчество и рукоделие. Организуйте совместные мастер-классы по рисованию, лепке из глины или созданию подарков из природных материалов. Это развивает детское воображение и моторику.

Посещение музеев и выставок. Интересные киевские музеи и выставки могут стать источником увлекательного и познавательного досуга для вас и ваших детей.

Спортивные мероприятия. Организуйте семейные спортивные игры - велопрогулки, прогулки на свежем воздухе, игры в парке. Это способствует здоровому образу жизни и укрепляет связь с детьми.

Кулинарные эксперименты. Проведите совместные кулинарные мастер-классы, где дети смогут попробовать приготовить простые блюда под вашим руководством.

Путешествия и экскурсии. Если есть возможность, отправьтесь вместе в небольшое путешествие. Это может быть поход в горы, отдых на природе или даже прогулка в ближайшие достопримечательности.

Чтение и исследование. Посетите библиотеку или книжный магазин и выберите книги, которые заинтересуют вас и детей. Проводите время вместе, читая и обсуждая произведения.

Театр и кино. Посетите театральные представления или выберите хорошие фильмы, которые можно просмотреть вместе по всей семье.

Обучение новому. Научите детей чему-то новому в игровой форме, например, основам программирования, рисования, научных экспериментов или изучению нового языка.

Творческие проекты. Предложите детям создать свой собственный мини-проект, например книгу с рассказами, видеоуроки по интересующей теме или коллекцию рисунков.

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