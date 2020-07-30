Лікарі назвали найкориснішу рибу: обов'язково додайте в раціон

Лікарі-дитеологи твердять, що риба повинна бути обов'язковою в раціоні кожної людини. Адже в цьому продукті міститься маса поживних речовин для наших кісток і мозку. А от кількість "корисностей" в кожній рибі різна.

Медики рекомендують вживати рибу 2-3 рази в тиждень. А ось вибір сорту залежить від вашого гаманця і, звичайно ж, смакових уподобань. Представляємо вам підбірку з семи видів риби, яку можна сміливо брати у своє меню. Причому у кожного сорту є свої особливості, пише foodandmood.

Тунець

Ця риба низькокалорійна, але при цьому є джерелом білків, жирів і вуглеводів в нормальних пропорціях. Філе тунця нежирне, і з нього можна готувати дуже смачні салати і тартари. А стейк з тунця - ідеальний варіант для обіду або вечері.

Палтус

Палтус - відмінне джерело безлічі амінокислот, що впливають на вироблення таких важливих гормонів, як серотонін і меланін. Якщо перший покращує настрій, то другий допомагає засинати. Дієтологи радять вживати палтус на вечерю і краще у поєднанні з легким салатом.

Тріска

Тріска - це нежирна риба, але зате вона містить велику кількість білка. Введення цієї риби в раціон може знизити рівень холестерину в крові і нормалізувати обмінні процеси в організмі.

Лосось

Все сімейство лососевих, яке ми зустрічаємо на полицях магазину - сьомга, форель і горбуша - містить максимум корисних жирних кислот, що відповідають за здоров'я і красу. З них найбільш дієтичною є форель.

Сом

Сом має соковите солодке філе, яке дуже легко і швидко засвоюється організмом. Ця річкова риба підходить для дитячого харчування і для тих, хто страждає розладами травного тракту.

Камбала

Камбала багата мінералами, які зміцнюють наш імунітет і підвищують працездатність. Цікаво, що ця ситна риба є природним афродизіаком, і її можна готувати для романтичної вечері.

Короп

Це ще одна вкрай корисна риба для організму. У ній міститься відмінне поєднання білків і жирів, тому вона включається в більшість дієт. Короп може заповнити недолік кальцію і сірки в організмі.

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