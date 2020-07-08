Названа найкорисніша ягода: захистить серце і вбереже від онкології

Лікарі назвали найкориснішу літню ягоду, яку люблять багато українців. Її легко виростити в саду, і краще за все вживати у свіжому вигляді, а не залишати на варення. Мова йде про справжню "вітамінну бомбу" - чорну смородину.

Саме цей сорт смородини варто вибрати, якщо ви дбаєте про своє здоров'я і здоров'я близьких, пише organic.ua.

Смородина визнана "суперягодою" і закордонними медиками. Так, у Великобританії вона номер один в списку найбільш корисних ягід, що ростуть в країні.

Вчені вздовж і поперек досліджували властивості чорної смородини і виявили в ній властивості запобігати раковим захворюванням і захищати від хвороб серця, попереджати появу діабету. Ягода допоможе зберегти ясність розуму, адже вона перешкоджає ослабленню розумових здібностей літніх людей.

За кількістю вітамінів, мінералів та інших речовин смородина випередила всі ягоди. У ній містяться: вітаміни C, B1, B2, B6, B12, D, E, K; кальцій, калій, залізо, магній і натрій; речовини з Р-вітамінною активністю (флавоноїди) - до 1,5%, каротиноїди, цукру (глюкоза, фруктоза) - від 4,5-17%; органічні кислоти (лимонна, яблучна) - 2,5-4,5%.

Звичайно ж, краще за все вживати смородину у свіжому вигляді, але і при заморожуванні вона добре зберігає користь.

Лікарі кажуть, що в хід йдуть не тільки плоди, а листя й бруньки рослини. Так, ягоди і листя мають протизапальну, потогінну, сечогінну і закріплючі властивості. Відвар з листя використовують для лікування ревматизму, подагри, а також при туберкульозі лімфатичних залоз.

Крім того, смородину (плоди, листя, бруньки) застосовують при лікуванні нирково-кам'яної хвороби і запаленні сечового міхура. Сироп зі свіжих плодів чорної смородини використовують при хворобах горла, осиплості. А свіжий сік - при проблемах з ШКТ.

Медики називають такі корисні властивості смородини:

заспокоює нервову систему і зменшує стрес,

допомагає нормалізувати тиск і зміцнити імунітет,

корисна при отруєннях, завдяки пектинам, що пов'язують і виводять з організму отрути, холестерин та іони важких металів,

допомагає знищити мікроби у порожнині рота,

калій в смородині захищає серце,

сприяє відновленню шкіри,

ягода містить полісахариди і цілий ряд речовин, токсичних для пухлинних клітин,

вживання смородини зменшує наслідки артриту і знизить рівень шкідливого холестерину.

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