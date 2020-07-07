Як сповільнити старіння: лікар розкрила головний секрет

Як сповільнити старіння (фото: freepik)

Дієтолог розповіла, як уповільнити старіння і продовжити здорове життя

Лікар розповіла про кілька простих правил, щоб уповільнити старіння, і розкрила свій головний секрет. Цих правил важливо дотримуватися регулярно, щоб залишатися здоровою та енергійною людиною.

Відома за кордоном лікар Кейт Грегоревич з Мельбурна (Австралія) поділилася секретами свого харчування, які допомагають їй підтримувати себе в тонусі, пише Daily Mail.

Дієтолог каже, що вживає багато клітковини, корисної для наших кишкових бактерій. Такий раціон допоможе захистити слизову кишечника, і водночас подарує вам відчуття ситості.

"Я насолоджуюся невеликою кількістю м'яса або риби, але овочі і цільнозернові продукти, такі як овес, коричневий рис і ячмінь, складають основну частину моєї дієти", - підкреслила вона.

Також Кейт уникає в раціоні таких ультрапроцесованих продуктів, як печиво, тістечка, сухі сніданки і так далі. Такі продукти не дадуть відчуття ситості, зате "подарують" вам купу калорій. При цьому незалежно від того, скільки ви їсте.

Лікар каже, що ніколи не п'є солодкі безалкогольні напої, такі як фруктові соки. Вони дають порожні калорії і сприяють ожирінню.

М'ясом доктор Грегоревич не зловживає, але для вітаміну B12 і заліза дозволяє собі цей продукт.

В раціоні дієтолога обов'язково присутні багато корисних жирів: оливкова олія, авокадо, горіхи, жирна риба.

Одним з головних принципів дієти доктор Грегоревич є модне нині інтервальне голодування. Вона харчується з 12-годинним інтервалом, щоб дати своєму тілу можливість відпочити та переварити їжу.

Наостанок доктор поділилася головним секретом. Щоб повільніше старіти, треба вживати велику кількість білка і корисних жирів. Адже з віком людина втрачає м'язи й набирає більше жиру.

"Щоб зберегти або навіть наростити м'язову масу, літні люди мають більш високу потребу в білку, ніж молоді", - розповіла вона.

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