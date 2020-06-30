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Названо найшкідливіший фрукт: провокує рак і безпліддя

STYLERЖиття    30.06.2020 - 19:37
Названо найшкідливіший фрукт: провокує рак і безпліддя
Названо найшкідливіший фрукт (фото: pixabay.com)

Учені розповіли про небезпеку популярних фруктів

Вчені назвали найбільш небезпечний для здоров'я людини фрукт, вживання якого пов'язане з ризиком ряду небезпечних хвороб, таких як рак, безпліддя, діабет та інші.

Дослідники з США проаналізували 36 тисяч зразків 48 різних фруктів і овочів і прийшли до висновку, що лідирує в антирейтингу улюблена більшістю українців літня ягода полуниця. Про це йдеться у звіті некомерційної організації Environmental Working Group, пише The Daily Mail.

Як виявилося, це пов'язано з дуже високим вмістом пестицидів в полуниці. Вчені знайшли небезпечні речовини у 70% проаналізованих зразків ягоди.

У п'ятірку найбільш небезпечних зарахували також шпинат, нектарин, яблука та персики. Але полуниця впевнено лідирує в цьому переліку.

Вчені кажуть, що виявлені пестициди можуть провокувати такі недуги, як безпліддя, діабет, хвороба Паркінсона, ожиріння і рак.

Небезпечні пестициди були виявлені й у ряді інших популярних фруктів і овочів. Це груші, вишні, виноград, селера, помідори, перець, картопля.

Цікаво, що термін "фрукт" не ботанічний, а побутовий і господарський. Фруктом називають соковитий їстівний плід рослини. Ягода - це теж соковитий плід рослини, але менших розмірів. В побутовому розумінні фрукт відрізняється від ягоди в основному розміром.

Раніше вчені назвали найбільш корисний овоч, який наситить, допоможе схуднути і захистить чоловіків.

Також лікарі розповіли, кому категорично не можна їсти огірки.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України здоровье
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