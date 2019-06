Названа найбагатша співачка в світі: послухайте її геніальні хіти

Forbes озвучив статки Ріанни (фото: )

Forbes оцінив стан Ріанни в захмарні 600 млн доларів

Ріанна (Робін Ріанна Фенті) стала найбагатшою співачкою в світі за версією авторитетного журналу Forbes. Артистка, статки якої оцінюються в $600 млн, по дорозі до очолювання рейтингу обійшла своїх конкуренток Мадонну ($570 млн), Селін Діон ($450 млн) і Бейонсе ($400 млн)

За даними журналу, Ріанна щорічно заробляє близько $40 млн, велику частину з яких їй приносять рекламні контракти і колаборації з модними брендами, які належать LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton і мільярдеру Бернару Арно.

Також всесвітньо відома співачка володіє косметичною маркою Fenty Beauty. Всього за рік продажі косметики збагатили Ріанну на $570 млн. Ну і, звичайно ж, мільйони доларів 31-річна артистка заробляє за рахунок своєї основної діяльності - виступи по всьому світу і випуски музичних альбомів, які очолюють всеможливі чарти.

Кращі пісні Ріанни - найбагатшої співачки в світі

Rihanna ft. JAY-Z - Umbrella

Rihanna - Umbrella (Orange Version) ft. JAY-Z

Rihanna - Diamonds

Rihanna - Diamonds

Rihanna ft. Mikky Ekko - Stay

Rihanna - Stay ft. Mikky Ekko

Eminem ft. Rihanna - Love The Way You Lie

Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

Rihanna - Love On The Brain

Rihanna - Love On The Brain

До речі, чоловік співачки Бейонсе, яка в цьому топі поступилася своїй колезі, репер Jay-Z той же журнал Forbes назвав першим в історії хіп-хоп-виконавцем, статки якого перевищили позначку в один мільярд доларів. При чому, основним його заробітком є не музика, а частка у бренді шампанського Armand de Brignac Champagne.

Раніше ми писали про те, що Кім Кардашьян зворушила ніжними весільними фото.