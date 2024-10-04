Названа причина псориаза. Ученые впервые нашли источник воспаления

Что вызывает псориаз?

Псориаз как хроническое аутоиммунное заболевание может иметь разные причины - генетические, иммунологические и экологические. Он наследуется в семье, вызывает чрезмерное производство воспалительных цитокинов и способствует стрессу, вызванному вредными условиями, инфекциями и определенными лекарствами.

Основным симптомом псориаза является образование кожных образований, примерно у каждого третьего больного развивается псориатический артрит.

Вероятную причину псориаза обнаружили ученые из Университета Бата в Великобритании, описанные в Nature Communications.

Псориаз - это дерматологическое заболевание, изменяющее жизнь. Пациенты сталкиваются с потенциально искажающим состоянием на всю жизнь, которое глубоко влияет на их жизнь, вызывая физический дискомфорт и эмоциональный стресс. Это состояние также может привести к другим серьезным заболеваниям, говорит один из авторов исследования доктор Чараре Пурзанд из Университета Бата.

Связь между псориазом и железом

Результаты нового исследования убедительно говорят о том, что причиной развития псориаза является гормон под названием гепсидин. Его задача – регулировать уровень железа в организме.

Еще 50 лет назад исследования сообщали о высокой концентрации железа в клетках кожи больных псориазом, но причины этого избытка и его значение для этой болезни еще не выяснены. Это первое исследование, объединяющее эти факты. Железо является важным минералом не только для транспортировки кислорода в организме, но и здоровой кожи.

Он участвует во многих происходящих там процессах, таких как заживление ран, выработка коллагена и иммунологические реакции. Однако избыток железа в коже может быть вредным, усиливая вред, вызванный ультрафиолетовым излучением, и вызывая хронические заболевания, при которых клетки размножаются больше обычного.

Что такое гепсидин?

Гепсидин - это гормон, отвечающий за регуляцию количества железа, поглощаемого из пищи и впоследствии поступающего в организм. У здоровых людей этот гормон производится в печени, но новое исследование показывает, что у больных псориазом он также производится кожей.

Воздействие гепсидина на кожу вызвало развитие псориаза у грызунов. Высокий уровень этого гормона заставил клетки кожи накапливать больше железа, чем нужно. В результате это вызвало усиленные пролиферативные изменения (размножение клеток) и аномально высокую концентрацию нейтрофилов в верхних слоях кожи - иммунных клеток, принадлежащих к белым кровяным тельцам, вызывающим воспаление. Это типичные поражения при псориазе.

Сейчас не существует лечения псориаза. Можно только контролировать симптомы и предотвратить обострения. Этому способствуют кожные, легкие и пероральные препараты, включая биопрепараты, которые, к сожалению, доступны не всем пациентам.

Авторы исследования считают, что целевое лечение гепсидином имеет потенциал для значительного улучшения вариантов лечения для всех пациентов с псориазом.