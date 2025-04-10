Названа причина №1 усталости весной: и это не аллергия!

Почему весной вы чувствуете усталость и апатию?

Каждую весну, будто нам мало аллергии и пыльцы, время меняется. На час меньше сна и сбой биологических часов могут вызвать усталость, раздражительность и перепады настроения. По словам экспертов, такая перестройка может влиять на организм в течение нескольких дней или даже недель, в зависимости от человека.

В некоторых случаях настройка происходит быстро; в других ощущение усталости затягивается дольше, чем хотелось бы. Действительно ли это весенняя депрессия? Хотя у многих людей весна ассоциируется с радостью и бодростью, у некоторых людей возникает наоборот: чувство грусти и апатии.

Это связано с изменением солнечного света и выработкой таких гормонов, как мелатонин и серотонин. Хорошая новость заключается в том, что обычно это длится недолго, от двух до трёх недель, пока организм не привыкнет.

Как помочь весенней усталости и апатии?

Выйдите на дневной свет, чтобы помочь своему телу регулировать цикл сна и бодрствования.

Придерживайтесь режима сна, даже если солнце заходит позже. Оставайтесь увлажненным и хорошо питайтесь, ведь вода нужна не только цветам.

Двигайтесь, даже если это просто прогулка, чтобы избежать весенней вялости. Примите изменения и дайте себе время адаптироваться. Так что да, весна может изменить кровь, а также сон, настроение и желание что-то делать. Главное - дать телу время и наслаждаться более длинными днями, не отчаиваясь. Наберитесь духа, лето не за горами!