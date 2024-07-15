Названа неочевидная причина неприятного запаха изо рта, о которой вы могли не догадываться

Неочевидная причина запаха изо рта

Доктор Уильямс сообщила, что роль кишечника очень важна, когда дело касается неприятного запаха изо рта.

Хотя это может являться признаком более серьезных заболеваний, это может быть связано с составом наших кишечных бактерий.

Ваш микробиом состоит из триллионов микроорганизмов, которые живут в вашем кишечнике и общаются с мозгом через блуждающий нерв и посылают химические сигналы. Когда наблюдается чрезмерный рост бактерий или слишком много бактерий неправильного типа, это может привести к неприятному запаху изо рта.

По словам доктора Уильямс, чрезмерное количество бактерий в нашем тонком кишечнике может вызвать отрыжку и усилить ощущение газов, а также неприятный запах.

Однако для некоторых это может быть причиной неприятного запаха изо рта, тогда как для других это может увеличить риск язвы желудка.

Она добавила, что большое количество сероводорода, вырабатываемого бактериями в вашем кишечнике, может привести к тому, что ваше дыхание будет иметь яичный запах.

Что делать, если у вас неприятный запах изо рта

Если вы подозреваете, что из-за здоровья кишечника ваше дыхание неприятно пахнет, то есть много изменений в образе жизни, которые могут помочь.

Включение разнообразных растений в разнообразную диету и добавление ферментированных продуктов, таких как йогурты, кимчи и квашеная капуста - это легкие способы поддержать микробиом кишечника.

Хотя питание является ключевым, это не единственный способ повлиять на здоровье кишечника.

"Хороший сон, регулярные физические упражнения и попытки снизить уровень стресса - это дополнительные способы поддержания здоровья кишечника. И не забывайте хорошо пить", - сообщила она.

Также важно соблюдать гигиену полости рта, которая включает: