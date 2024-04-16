Названа единственная причина, по которой ваша орхидея не цветет

Орхидеи - популярные растения, которые можно купить в большинстве садоводческих центров и местных супермаркетов. Растения известны своими красочными декоративными цветами, расположенными симметрично. Но иногда, покупая их, вы так и не дождетесь цветения.

Почему так может произойти, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Как заставить орхидеи цвести

Большинство людей покупают уже цветущие орхидеи, поэтому трудно понять, что делать с растением, когда оно закончит цветение.

Садовый эксперт из Канады Фрэнки Флауэрс, также известный как Фрэнки Феррагин, поделился кратким описанием того, как заставить орхидеи снова расцвести.

Эксперт по садоводству сказал, что для повторного цветения орхидеи садоводам нужно решить, следует ли полностью удалить "колос", срезав его до основания или срезав до узла.

Для этого пройдитесь по стеблю растения и найдите узел. Узлы - это торчащие "шишки" стебля. Просто обрежьте немного выше узла, чтобы стимулировать дополнительный рост и стимулировать цветение.

Пройдет несколько месяцев, прежде чем растение выпустит новый цветочный росток. По словам мужчины, растение нужно немного подвергнуть стрессу и поставить в комнату, где температура ночью ниже.

Главное правило для орхидей

Большинство орхидей снова зацветут с легкостью, однако Фрэнки сказал, что садоводы должны помнить одно правило.

Основная причина, почему люди никогда не могут заставить орхидею зацвести, заключается в том, что они просто дают ей слишком много воды, слишком много удобрений и слишком много ухода.

"Уменьшите количество воды, сократите удобрения, сделайте более прохладные ночи, и это будет стимулировать новый цвет", - резюмировал эксперт.