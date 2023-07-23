Названа очень опасная поза для сна: "отрываются тромбы и плывут"

Какая поза действительно опасна

Случается так, что мы спим в неестественной позе: в транспорте, уставшие за столом, у детской кроватки… Засыпаем мы сидя, но это на самом деле опасно.

Именно сон сидя, по словам врача, самый вредный. При этом неважно, наклоняетесь ли вы на спину или ложитесь на стол.

Почему спать сидя - очень плохая идея

Когда такой сон длится долго, ноги согнуты и затекают, ведь за ночь в венах на конечностях могут образоваться тромбы.

После пробуждения вместе с активизацией всех процессов в организме эти тромбы могут оторваться и "поплыть". Это может вызвать инсульт или инфаркт.

Кроме того, в позе сидя повышается нагрузка на сердце.

Как нужно спать

Спать желательно лежа на жесткой поверхности. А под ноги было бы неплохо положить подушку, чтобы они были немного приподняты - это улучшит кровообращение.

Главное, чтобы сон длился не менее семи часов.

"На животе или на боку - это роли не играет. Главное - не храпеть. Потому что храп с элементами апноэ - это остановка дыхания - сажает сердце и оно за ночь не отдыхает", - резюмировал врач.