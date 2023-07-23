Названа дуже небезпечна поза для сну: "відриваються тромби і пливуть"

Яка поза дійсно небезпечна

Трапляється так, що ми спимо в неприродній позі: у транспорті, втомлені за столом, біля дитячої колиски… Засинаємо ми сидячи, але це дійсно небезпечно.

Саме сон сидячи, за словами лікаря, найшкідливіший. При цьому неважливо, нахиляєтеся ви на спину або лягаєте на стіл.

Чому спати сидячи - дуже погана ідея

Коли такий сон триває довго, ноги зігнуті і затікають, адже за ніч у венах на кінцівках можуть утворитися тромби.

Після пробудження разом з активізацією всіх процесів в організмі ці тромби можуть відірватися і "поплисти". Це може спричинити інсульт чи інфаркт.

Крім того в позі сидячи підвищується навантаження на серце.

Як треба спати

Спати бажано лежачи на твердій поверхні. А під ноги було б непогано покласти подушку, щоб вони були трохи припідняті - це покращить кровообіг.

Головне, щоб сон тривав не менше семи годин.

"На животі чи з боку - це ролі не грає. Головне - не хропіти. Бо храп з елементами апное - це зупинка дихання - садить серце і воно за ніч не відпочиває", - резюмував лікар.