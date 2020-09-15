Названа допустима норма яєць у тиждень: суперечка триває

Яйця є невіддільною частиною раціону будь-якої людини. Раніше вважалося, що два яйця щодня є нормою, але дослідження показали, що це занадто багато і така кількість яєць може дати небажане навантаження на серцево-судинну систему.

Лікар-нефролог розповіла, яку саме кількість яєць в тиждень є допустимою нормою для здорової людини. Ганна Коробкіна зазначила, що ВООЗ оновив свої рекомендації та середньостатистичній людині буде достатньо двох-трьох яєць у тиждень.

"Суперечка триває. ВООЗ рекомендує два-три яйця в тиждень. У яйці міститься 215 міліграмів холестерину при добовій нормі 300 міліграмів. Перевищувати цю дозу не рекомендується. Але в яйцях ще містяться фосфоліпіди, які здатні знижувати кількість холестерину в крові. Таким чином, вони компенсують зайвий холестерин", - розповіла фахівець у коментарі для видання "Рідус".

Як додала Коробкіна, якщо у людини немає проблем зі здоров'ям, то з'ївши два яйця на сніданок, вона може не обмежувати себе в інших продуктах з вмістом холестерину – м'ясі, сирі, рибі. Вона зазначила, що не варто сильно ускладнювати собі життя, займаючись постійно підрахунками.

"Я вважаю, якщо у людини немає порушень ліпідного обміну, то, в принципі, можна і не дотримуватися правила про два-три яйця у тиждень. Можна збільшити їх кількість до чотирьох-п'яти", - зауважила лікар.

Також вона порекомендувала пройти аналізи на ліпідний обмін, які точно покаже рівень холестерину.

"Якщо людина здала ліпідний профіль, і у неї підвищений загальний холестерин шляхом ликопидов низької щільності — поганого холестерину, тоді варто задуматися про дотримання дієти зі зниженою кількістю холестерину", - пояснила лікар.

Замінювати звичайні яйця перепелиними вона не рекомендує, через те, що в них міститься ще більша кількість холестерину.

"Яйця — це цінний продукт, особливо для організму, що росте. Крім білка, там міститься велика кількість жиророзчинних вітамінів A, D, Е, фолієва кислота, холін, залізо, кальцій, фосфор, які необхідні для здоров'я нашої нервової системи, головного мозку. Літнім людям яйця теж корисні для профілактики когнітивних порушень", - резюмувала фахівець.

Вона додала, що яєчний білок швидко засвоюється, набагато швидше, ніж білок з м'яса або риби. Також білки дуже корисні спортсменам, які можуть за один раз з'їсти не менше п'яти яєць.

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