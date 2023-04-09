Названа дієта, яка в рази знижує ризик розвитку деменції: що має бути в раціоні

Раціон харчування має великий вплив на здоров'я людини. І є продукти, які допомагають знизити ризик розвитку деменції та інших когнітивних порушень майже на чверть.

Вчені назвали дієту, яка дозволить зберегти ясний розум та функції мозку набагато довше. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі BMC Medicine.

Як проводили дослідження

Вчені з кількох провідних наукових центрів Великобританії аналізували дані з Британського біобанку протягом майже 10 років. Усього було опрацьовано понад 60 000 анкет чоловіків та жінок віком від 40 до 69 років. За цей період було зареєстровано 882 випадки деменції.

Від деменції та порушень когнітивного спектру у літньому віці страждають мільйони людей по всьому світу. Однак лікування цих розладів, як і раніше, дуже обмежене.

Автори дослідження аналізували генетичну схильність пацієнтів до розвитку деменції та вплив на це їхнього раціону.

Що вдалося з'ясувати дослідникам

Виявилося, що існує дієта, яка допомагає знизити ризик розвитку деменції на 23%. Навіть у людей з високою генетичною схильністю особливий раціон харчування знизив ризик розвитку когнітивних порушень і дозволив залишатися в здоровому глузді та твердій пам'яті дуже багато років. І це – середземноморська дієта.

У цій дієті міститься багато морепродуктів та риби, фрукти та горіхи. Також вона складається з овочів, цільнозернових продуктів, зелені та сиру.

Вчені зазначають, що проводився аналіз анкет лише білих європейців, тому дані для інших етнічних груп можуть бути не такими точними.

Однак вони наголошують, що раціон, у якому є риба, морепродукти, свіжі овочі та фрукти – буде корисним абсолютно всім людям на планеті.