Названо вид шоколаду, який поліпшить роботу кишечника

Вчені провели дослідження, яке показало, що шоколад поліпшує настрій та позитивно впливає на роботу кишечника. Зокрема, експерти кажуть, що цей продукт напрочуд корисний для здоров'я.

Так, дослідження проводили за участю дорослих у віці 20-30 років. Було встановлено, що чорний шоколад з 85% какао пов’язаний з кращим настроєм і здоров’ям кишечника.

Зазначається, що дослідження розділили на дві групи залежно від вмісту какао: одна група їла темний шоколад із 70% какао, інша з 85%. Продукт вони їли щодня протягом трьох тижнів.

Вчені розповіли, що наприкінці дослідження у групі, яка споживала 85% темного шоколаду, спостерігалося зниження "негативного ефекту" у порівнянні з групою з 70%.

Шоколад позитивно впливає на здоров'я людини (pixabay)

Дослідники навіть пішли далі, оцінивши вплив темного шоколаду на зміну настрою та те, як він пов’язаний з мікробіотою кишечника.

Виявилося, щоби підтримувати кишечник у нормальному стані, потрібно дотримуватись дієти. Зокрема, вона має містити корисну кількість пребіотичних і пробіотичних продуктів.

Пребіотичні продукти поставляються у формі харчових волокон, які живлять "дружні" бактерії у вашому кишечнику та підтримують вашу травну систему. А пробіотичні продукти – це живі бактерії та дріжджі, які корисні для вашої травної системи та можуть допомогти покращити та відновити вашу кишкову флору.

Окрім того, чорний шоколад служить пребіотиком для кишечника, враховуючи, що він багатий клітковиною. До того ж темний шоколад від 70% до 85% містить 11 грамів клітковини на 100-грамову плитку шоколаду.