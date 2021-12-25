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Назван вид шоколада, который улучшит работу кишечника

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Суббота 25 декабря 2021 14:58
Назван вид шоколада, который улучшит работу кишечника Шоколад положительно влияет на здоровье человека (pixabay)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые провели исследование, которое показало, что шоколад улучшает настроение и положительно влияет на работу кишечника. В частности, эксперты говорят, что этот продукт удивительно полезен для здоровья.

Об этом сообщает The Journal of Nutritional Biochemistry.

Так, исследование проводили с участием взрослых в возрасте 20-30 лет. Было установлено, что черный шоколад с 85% какао связан с лучшим настроением и здоровьем кишечника.

Отмечается, что исследование разделили на две группы в зависимости от содержания какао: одна группа ела темный шоколад с 70% какао, другая с 85%. Продукт они ели ежедневно в течение трех недель.

Ученые рассказали, что в конце исследования в группе, которая потребляла 85% темного шоколада, наблюдалось снижение "негативного эффекта" по сравнению с группой из 70%.

Назван вид шоколада, который улучшит работу кишечникаШоколад положительно влияет на здоровье человека (pixabay)

Исследователи даже пошли дальше, оценив влияние темного шоколада на изменение настроения и то, как он связан с микробиотой кишечника.

Оказалось, для того чтобы поддерживать кишечник в нормальном состоянии, нужно соблюдать диету. В частности, она должна содержать полезное количество пребиотических и пробиотических продуктов.

Пребиотические продукты поставляются в форме пищевых волокон, которые питают дружественные бактерии в вашем кишечнике и поддерживают вашу пищеварительную систему. А пробиотические продукты – это живые бактерии и дрожжи, которые полезны для вашей пищеварительной системы и могут помочь улучшить и восстановить вашу кишечную флору.

Кроме того, черный шоколад служит пребиотиком для кишечника, учитывая, что он богат клетчаткой. К тому же темный шоколад от 70% до 85% содержит 11 граммов клетчатки на 100-граммовую плитку шоколада.

Раньше мы называли признаки, которые помогут понять, что шоколад испортился, и не отравиться.

Также мы писали, что ученые рассказали, сколько шоколада надо съедать в день для счастья.

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