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Названий вірна ознака неприємного запаху з рота, навіть якщо ви цього не помічаєте

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Четвер 28 квітня 2022 17:19
Названий вірна ознака неприємного запаху з рота, навіть якщо ви цього не помічаєте Фото: Неприяний запах з рота можна визначити таким способом (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часто буває так, що неприємний запах з рота помічають оточуючі, а ось ви самі - ні. Через це ви можете потрапляти в незручні ситуації під час близького спілкування з людьми

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Чому з рота погано пахне

Причин запаху з рота може бути кілька. Найчастіше це проблеми з ротовою порожниною - хвороби ясен, зубів. Або ж просто погана гігієна, коли між зубами залишаються шматочки їжі.

Також це може бути вживання занадто ароматних продуктів - цибуля, часник, солодощі.

Недостатня кількість води, що ви п'єте, також може викликати поганий запах. Вода змиває бактерії, частинки їжі.

Як же дізнатися, пахне у вас з рота чи ні

Один із способів дізнатися, чи є у вас неприємний запах з рота, - використовувати дзеркало. Висуньте язик і уважно подивіться на нього. Якщо ви бачите будь-які білі або жовті плями, швидше за все, у вас неприємний запах з рота.

Щоб дізнатися, чи є у вас неприємний запах з рота, лизніть тильну сторону долоні і понюхайте її. Якщо вона пахне кислим або неприємним, у вас, ймовірно, неприємний запах з рота.

Ви також можете запитати близького друга або члена сім'ї, чи вважають вони, що у вас неприємний запах з рота. Якщо це так, вам доведеться щось робити зі своїм диханням.

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