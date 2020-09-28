Названий найшкідливіший сніданок, який готують усі: призводить до ожиріння

Медики вважають, що каші швидкого приготування шкодять не тільки фігурі, але і не несуть користі здоров'ю. Навпаки, каші, які можна заварити окропом, провокують викид інсуліну і різко підвищують рівень цукру в крові. Вони суворо заборонені діабетикам, а також людям, схильним до ожиріння. У чому шкода цього продукту розповіла в Instagram лікар-дієтолог Інна Кононенко.

Їсти каші, які заварюються за допомогою окропу, краще не варто. Вони являють собою вже зовсім інший продукт з іншим змістом.

Каші швидкого приготування з інших круп містять величезну кількість крохмалю. З зерен пшениці, жита, проса, гречки й рису знімаються всі оболонки. Потім зерна шліфуються і дрібно дробляться. При цьому з втратою оболонки та зародка зерна втрачають харчові волокна і біологічно активні речовини. До того ж каші швидкого приготування часто містять добавки у вигляді ягід або фруктів, які сміливо можна назвати "маскарадом" – доза їх мала, а смак, найчастіше, створюють не ягоди й фрукти, а ароматизатори, ідентичні натуральним.

"А в підсумку виходить, що ні в шлунку немає цієї каші, ні глюкози в крові немає, і людині знову хочеться їсти", — зазначила фахівець.

Також дієтолог рекомендує не їсти на сніданок пластівці й мюслі, які заливають соком або молоком. Свіжовичавлені соки й смузі Кононенко також не радить вживати натщесерце, оскільки вони містять безліч простих цукрів.

"З одного боку, це глюкоза, а з іншого — фруктоза. Вся фруктоза швидко потрапляє в печінку, де перетворюється в печінковий жир. Звідси ми й отримуємо набір ваги", — додала дієтолог.

Краще купувати звичайну кашу, додаючи свіжі або заморожені фрукти і ягоди до свого смаку, пити чай або каву й починати свій день зі склянки води.

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