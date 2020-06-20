Названий самий шкідливий молочний напій для дітей: виключіть його з меню назавжди

Вчені назвали самий шкідливий молочний напій, який найбільше люблять маленькі діти. Цей напій містить багато цукру та ароматизаторів, які негативно впливають на здоров'я дитини і його варто виключити з раціону назавжди.

Експерти з Гарвардського університету надали дані нового дослідження про молочні напої й визначили, який з них потрібно виключити з дитячого раціону. Таким напоєм виявилося шоколадне молоко. Про це пише видання Comments.ua.

Як пояснили дослідники, молоко втрачає свої корисні властивості, коли у нього додають багато цукру і штучних підсолоджувачів. Надмірне вживання такого напою пов'язано зі збільшенням ваги, підвищеним ризиком розвитку хронічних станів, таких як діабет другого типу і захворювання серцево-судинної системи. У шоколадному молоці міститься 102 калорія на один стакан, 18 з яких – це жири.

Крім того, вчені відзначили, що кількість молочних продуктів в меню дитини можна знизити за рахунок продуктів, які багаті кальцієм. До таких продуктів відносяться: бобові, горіхи, зелень, шипшина, яйця, риба. Користь від цих продуктів буде порівняно вищою, ніж від склянки шоколадного молока.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали два молочних продукти, які їсти на ніч дуже небезпечно.

А також розповідали про те, що експерти назвали саму шкідливу кашу, яка викликає ожиріння, діабет і алергію.