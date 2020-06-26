Названий найшкідливіший хліб: дуже небезпечний для здоров'я

Зараз важко уявити свій раціон без хлібобулочних виробів, які мають приємний смак і відмінно насичують. Але не всі сорти випічки корисні. Медики назвали найбільш шкідливий хліб, який може бути небезпечний для здоров'я і його вживання в їжу вкрай небажано.

Найнебезпечнішим є хліб, який випечено з борошна вищого сорту. У такому продукті відсутня зернова оболонка, харчові волокна, також в ньому зовсім немає вітамінів групи B. Про це пише "МедикФорум".

Гастроентерологи повідомляють, що борошно вищого сорту не має "зародка" білка, в якому міститься багато мікроелементів, вітамінів та антиоксидантів. З цього можна зробити висновок, що білий хліб позбавлений усього цінного для організму людини.

Білий хліб практично весь складається з вуглеводів, крохмалю, солі і цукру. У порівнянні з ним житній для здоров'я корисніше, вважають лікарі. У житньому хлібі більше вітамінів, і він стимулює роботу кишечника.

Хліб з житнього борошна не рекомендують вживати людям, що страждають від гастритів, виразкових хвороб і частково панкреатопатією.

Найкорисніші для здоров'я сорти хліба - це сірі. В них міститься пшеничне і житнє борошно.

До речі, навіть на упаковках хліба не завжди пишуть повний і точний склад продукту — іноді для цього елементарно не вистачає місця.

Як ми раніше писали, фахівці назвали продукти із супермаркетів, які приносять шкоду організму.