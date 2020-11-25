Названий найшкідливіший алкоголь: депресія, галюцинації і навіть смерть

Найбільш шкідливий алкоголь для людини (ілюстративне фото: freepik.com)

Основа виготовлення цього напою дуже токсична для людського організму

Лікарі розповіли, що абсент краще взагалі не вживати. І справа не в тому, що це алкоголь, а в тому, що він особливо токсичний для людського організму. Так, раніше вважалося, що міцний зеленуватий напій, приготований з анісу, полину і багатьох інших рослинних компонентів викликає цілий ряд побічних ефектів, включаючи судоми, галюцинації, погіршення психіки і психоз. Про це пише видання Uncover USA.

У народі його часто називають "зеленою феєю", бо як галюцинації – це реальний наслідок вживання токсинів, що містяться в абсенті.

Шкоду від абсенту пов'язують в основному з вмістом у ньому туйона (монотерпина), токсичної речовини, яка міститься в гіркому полину і може з досить великою ймовірністю викликати ряд негативних наслідків для організму. Сп'яніння абсентом нагадує дію деяких наркотичних речовин, які викликають загальне збудження, зміну свідомості та галюцинації, невмотивовану агресію.

Роль туйона та ефірних олій зводиться до маскування смаку спирту, що може призвести до незвичайно швидкого і сильного сп'яніння, супроводжуваного тремтінням, головним болем, запамороченнями, м'язовими судомами та навіть втратою свідомості. Саме з цієї причини людям, не впевненим у своїй силі волі, слід довічно утримуватися від вживання занадто міцних алкогольних напоїв.

Крім того, через високу концентрацію спирту абсент гарантовано завдає шкоди організму при застосуванні доз від келиха з інтервалом менше пів години, а його більш або менш часте вживання завжди закінчується похмільним синдромом, ураженням внутрішніх органів і мозку. Побічними ефектами надмірного вживання цього напою можуть бути: безсоння, кошмари, тремтіння або озноб, депресія, заціпеніння, психоз, судоми, нудота, тобто прояви абстинентного синдрому, як при зловживанні будь-яким алкогольним напоєм.

Крім того, абсент викликає психічну залежність, яку подолати дуже складно.

Нагадаємо, що раніше дієтолог назвала правила вживання спиртного для тих, хто худне.

Також раніше був названий швидкий і простий спосіб очистити організм від алкоголю.