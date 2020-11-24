Алкоголь при схудненні: дієтолог назвала правила вживання спиртного для тих, хто худне

Диетолоог назвала два спиртних напої, які можна пити при схудненні
Чи сумісний алкоголь з активним схудненням, дієтою і здоровим харчуванням. Це питання турбує тих, хто має намір назавжди розстатися із зайвими кіло. Дієтолог Єва Шишова на сторінці в Instagram розповіла, якому алкоголю віддати перевагу на свята, а також озвучила головні правила вживання спиртного.
Тема досить актуальна напередодні зимових свят і не тільки. Якщо іноді може виникнути бажання випити вина з подружкою за вечерею, тоді варто врахувати правила вживання алкоголю, щоб мінімізувати його вплив на вагу і організм. Давайте розбиратися, чи сумісний алкоголь зі схудненням.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Мінуси алкоголю:
Але, якщо вирішили випити, тобто 2 менш болючих варіанти: пиво і сухе вино.
Пиво
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Незважаючи на свою невелику калорійність, воно має високий глікемічний індекс, що провокує великий апетит. А також небезпека пива - це великий об'єм його споживання і закуски.
100 мл пива містить 40 ккал, але хіба хтось п'є пиво по 100 мл?
Його п'ють по 0,5-3 л. От і порахуйте, скільки калорій ви вип'єте за один вечір?
Додайте до цього закуски, навіть якщо це буде риба. Що вийде? Крім цього, пиво містить солод, він швидко в крові перетворюється в цукор.
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Але якщо дуже хочеться пива, то випийте одну склянку. Не можете без закуски? Нехай це будуть - риба або кальмари, але ні в якому разі не чіпси і сухарики.
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Сухе вино (на Новий рік можна шампанське)
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Менш небезпечний алкогольний напій під час схуднення. Сухе, тому що в ньому не міститься цукор
Вино можна розводити наполовину з водою, його не вип'єте така кількість, як пиво. В якості закуски можна використовувати фрукти або сир, гіркий шоколад.
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Експерт вважає оптимальним 1-2 келиха сухого вина і тільки за потреби.
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