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Названий найкорисніший сік: його потрібно пити кожен день

Автор: Анна Шиканова

Медики назвали сік, який сприятливо впливає на організм. У ньому міститься найбільша кількість антоціанів - потужних антиоксидантів, які зменшують запалення і підсилюють приплив крові до м'язів.

Як стверджують фахівці видання Eatthis, найкориснішим соком для здоров'я вважається насичений і концентрований вишневий сік.

За словами експертів, з'їдати склянку свіжих ягід щодня було б ще корисніше, через те, що вони наситили б організм необхідною дозою клітковини.

Але вишня дозріває в наших регіонах тільки влітку, тому взимку потрібно обов'язково пити сік з цих ягід.

Які є переваги у вишневого соку

Насичений вишневий сік без додавання цукру допомагає знизити артеріальний тиск, знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань - завдяки поліфенолам і калію.

Також вишневий сік допомагає нормалізувати сон і позбавляє від безсоння – завдяки мелатоніну – гормону, який регулює цикл сну.

Також сік з вишні значно полегшує симптоми артриту і знижує показники запалень. А при подагрі ризик загострення знижується майже на третину.

Стакан вишневого соку за 1,5 години до спортивного тренування допомагає поліпшити витривалість, знизити втрату сил і відновлює м'язи після інтенсивних вправ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відбувається з вашим організмом на різних стадіях алкогольного сп'яніння - від одного келиха до пляшки.

А також розповідали про те, які напої в дитячому харчуванні можуть істотно збільшувати ризик розвитку ожиріння і діабету.

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