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Назван простейший способ профилактики COVID-19: всего 10 минут и бесплатно

STYLERКоронавирус    29.04.2020 - 09:46
Назван простейший способ профилактики COVID-19: всего 10 минут и бесплатно
Коронавирус COVID-19 (коллаж РБК-Украина)

Коронавирус отступает при правильной профилактике

Коронавирус в мире выявили уже у более трех миллионов людей. Ученые и врачи продолжают борьбу с инфекцией, погрузившей человечество в кризис. Так, английские медики сделали смелое заявление, что солнечные ванны могут уберечь человека от заражения коронавирусом и убережет от осложнений.

В частности, доктор Рейчел Нил заявляет, что ежедневное принятие солнечных ванн может насытить ваш организм витамином D и уберечь от COVID-19, пишет Daily Mail.

Чтобы достичь максимального эффекта от такой профилактики, наслаждаться солнечными лучами достаточно в течение 10 минут. Солнечные ванны, по мнению врача, насытят организм витамином, что значительно повысит устойчивость к респираторным инфекциям.

Врач говорит, что подобные выводы базируются на фундаментальном исследовании, в котором приняли участие 78 тысяч человек. Результаты эксперимента говорят, что люди с низким уровнем витамина D подхватывают ОРВИ в два раза чаще. Кроме того, они переносят болезнь тяжелее, нежели люди с достаточным запасом витамина.

Чтобы определить, сколько времени нужно принимать солнечные ванны, нужно ориентироваться на климат вашей страны. В теплом - это 10 минут, в прохладном - 15 минут.

При этом не стоит злоупотреблять пребыванием на солнце - меланому еще никто не отменял.

Ранее ученые заявили, что коронавирус может оставаться в воздухе, и назвали места наибольшего скопления инфекции.

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