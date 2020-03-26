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Назван коварный симптом коронавируса: путают с другой болезнью

STYLERКоронавирус    26.03.2020 - 13:01
Назван коварный симптом коронавируса: путают с другой болезнью
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 некоторыми симптомами может сбить с толку как пациентов, так и врачей

Коронавирус COVID-19 продолжает с невероятной скоростью распространяться по миру и Украине. Основными симптомами болезни являются повышенная температура и сухой кашель, но иногда к ним присоединяются и другие симптомы, такие как расстройство пищеварения с болью в животе. Что известно о коварном симптоме и как не списать его на другую болезнь - в материале Styler

Врач-инфекционист и член парламента Великобритании Розена Эллин-Хан говорит, что боль в животе может сбить с толку, как самого пациента, так и врачей, пишет The Guardian.

А неправильная диагностика приводит к тому, что человек продолжает заражать окружающих. Эллин-Хан говорит, что и сама стала свидетелем подобных случаев.

По словам медика, пациенты обращаются с болью животе в клинику, но о том, что у них есть еще респираторные симптомы не говорят, считая, что они не связаны с проблемами пищеварения.

"Человек может прийти и сказать, что у него болит живот, и его помещают в "зеленую" зону и лечат от других заболеваний. Но потом они упоминают, что есть еще и кашель", - говорит инфекционист.

Напомним в инфографике, как проявляет себя коронавирус.

Назван коварный симптом коронавируса: путают с другой болезнью

Симптомы коронавируса (фото: ВОЗ)

Ранее мы писали, что в Китае нашли нулевого пациента, симптомы которого проявились еще 11 декабря 2019 года, а 16 декабря был диагностирован коронавирус COVID-19.

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