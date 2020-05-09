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Назване ще одне джерело зараження коронавірусом: про нього постійно забувають

STYLERКоронавірус    09.05.2020 - 11:03
Назване ще одне джерело зараження коронавірусом: про нього постійно забувають
Вчені назвали ще одне джерело зараження СCOVID-19 (Фото: freepik)

Вчені попередили про те, що на тілі людини вірус може жити від доби до трьох

Коронавірус в Україні набирає обертів і за останню добу було зафіксовано понад 500 випадків. З початку пандемії заразилося 14195 осіб, з яких вже понад 2 тисячі українців одужали, а 361 пацієнт помер від ускладнень.

Вчені назвали ще одне джерело зараження на тілі людини, про яке часто забувають. За словами вірусолога, члена Нью-Йоркської академії наук, доктора медичних наук Анатолія Альтштейна, коронавірус може потрапляти на волосся і зберігатися на них від доби до трьох.

"Я тому рекомендую носити головні убори. На волоссі ж тримається, а вбрання ви знімаєте, коли приходите додому", - пояснив медик.

Він додав, що багато людей часто забувають про те, що волосся теж можуть стати джерелом зараження і не застосовують в умовах пандемії необхідних заходів захисту.

Доктор Альтштейн рекомендує перед виходом на вулицю, а також перед походом в магазин зібрати волосся у хвіст, а на голову надягати хустки, кепки, панами, бейсболки або капелюхи. Головний убір повинен стати таким же обов'язковим атрибутом в умовах пандемії, як і медична маска.

Як стверджує інший вчений, доктор Адам Фрідман зі Школи медицини та охорони здоров'я імені Джорджа Вашингтона, живучість коронавірусу на волоссі залежить від структури покриву й від ряду зовнішніх факторів.

Він вважає, що природні жири, які містяться на шкірі голови, виступають захисним бар'єром проти шкідливих бактерій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус викликає сильний висип і лікарі показали, як він виглядає.

Теги Новини України COVID-19Коронавірус
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