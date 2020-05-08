Коронавірус викликає висип: як він виглядає і які місця вражає

Коронавірус часто викликає висип (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус може з'являтися на шкірі, викликаючи почервоніння, подразнення та висипи

Коронавірус може викликати висип, і такий симптом не рідкісний. Про це розповіли українські лікарі, показавши на фото види запалень шкіри і місця, які найчастіше уражаються.

Прояви на шкірі фіксували лікарі з Італії, США, Франції, Іспанії, Росії та багатьох інших країн, які постраждали від пандемії коронавірусу.

Які види висипу може викликати коронавірус

Кропив'янка - плоскі підняті блідо-рожеві пухирі покривають шкіру, викликаючи свербіж, зовні схожі на опіки від кропиви. Випадки були в Італії, Франції, Фінляндії, США.

Акральная ішемія - виникає на кінцівках через мікротромби, викликані COVID-19. Ішемічні ураження проявляються почервонінням на пальцях, часто вони болючі і сверблять. Зустрічалися в багатьох країнах.

Кореподібний висип - дифузна плямисто-папульозна висипка на тулубі і кінцівках. Була виявлена у пацієнтів з COVID-19 в ряді країн.

Сітчасте ліведо - плямистість шкіри через спазм кровоносних судин, схожа на сітку.

Везикулярна висипка - бульбашки схожі на висип при вітряній віспі.

Петехіальний висип - точкові яскраво-червоні дрібні плями. Такий висип був виявлений у 20% пацієнтів з коронавірусом в Північній Італії.

Коронавірус може викликати висип (фото: facebook.com/bogomolets.clinic.online)

Зазначимо, що не так давно лікарі з Росії, де зараз розпал епідемії, розповіли, що у багатьох пацієнтів з коронавірусом спостерігалися висипання на руках і животі.

А ось іспанські лікарі заявили, що у дітей та підлітків можуть проявлятися почервоніння на ступнях.