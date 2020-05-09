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Назван еще один источник заражения коронавируса: о нем постоянно забывают

STYLERКоронавирус    09.05.2020 - 11:03
Назван еще один источник заражения коронавируса: о нем постоянно забывают
Ученые назвали еще один источник заражения СCOVID-19 (Фото: freepik)

Ученые предупредили о том, что на теле человека вирус может жить от суток до трех

Коронавирус в Украине набирает обороты и за последние сутки было зафиксировано более 500 случаев. С начала пандемии заразилось 14195 человек, из которых уже более 2 тысяч украинцев выздоровели, а 361 пациент скончался от осложнений.

Ученые назвал еще один источник заражения на теле человека, о котором часто забывают. По словам вирусолога, члена Нью-Йоркской академии наук, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, коронавирус может попадать на волосы и сохраняться на них от суток до трех.

"Я поэтому рекомендую носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой", - объяснил медик.

Он добавил, что многие люди часто забывают о том, что волосы тоже могут стать источником заражения и не применяют в условиях пандемии необходимых мер защиты.

Доктор Альтштейн рекомендует перед выходом на улицу, а также перед походом в магазин волосы собрать в хвост, а на голову надевать косынки, кепки, панамы, бейсболки или шляпы. Головной убор должен стать таким же обязательным атрибутом в условиях пандемии, как и медицинская маска.

Как утверждает другой ученый, доктор Адам Фридман из Школы медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона, выживаемость коронавируса на волосах зависит от структуры покрова и от ряда внешних факторов.

Он считает, что естественные жиры, которые содержатся на коже головы, выступают защитным барьером против вредных бактерий.

Напомним, ранее мы писали о том, что коронавирус вызывает сильную сыпь и врачи показали, как она выглядит.

Теги Новости Украины COVID-19Коронавирус
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