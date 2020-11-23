Названий доступний кожному продукт, який продовжує життя

Вчені розповіли про продукт, який допомагає продовжити роки здорового життя. Цей суперфуд здатний запобігати віковим проблемам зі здоров'ям, тим самим сприяючи довголіттю.

Мова йде про доступне кожному українцю какао, пише Express. Продукт знижує ризик розвитку серцево-судинних хвороб.

"Огляд дев'яти досліджень показав, що більш високий рівень споживання какао пов'язаний зі значно меншим ризиком серцево-судинних захворювань, інсульту і смерті", - йдеться в статті.

Два шведських дослідження показали, що вживаючи щодня від 19 до 30 грамів гіркого шоколаду, можна скоротити ймовірність розвитку серцевої недостатності.

Секрет какао в речовинах флаванолах. Вони покращують рівень оксиду азоту в крові. Завдяки цьому розслаблюються і розширюються кровоносні судини, що покращує кровотік і постачання серцевого м'яза киснем.

Крім того, вживаючи какао можна знизити вміст "поганого" холестерину ЛПНЩ. Також продукт розріджує кров, причому ефект порівнянний з дією аспірину, нормалізує рівень цукру в крові, зменшує запалення.

Речовини, що містяться в какао, перешкоджають розвитку нейродегенеративних захворювань, покращуючи функціонування головного мозку за рахунок активізації кровотоку.

В експерименті брали участь 34 літніх людини. Вони вживали порцію какао щодня протягом тижня, після чого приплив крові до мозку збільшився на 8%. Через два тижні - на 10%.

"Споживання какао відіграє захисну роль в здоров'ї мозку, захищаючи його від розвитку нейродегенеративних патологій, таких як хвороби Альцгеймера і Паркінсона", - додали медики.

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