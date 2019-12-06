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Назвали найдорожчу в світі різдвяну ялинку: фото чудо-дерева

STYLERЖиття    06.12.2019 - 14:06
Назвали найдорожчу в світі різдвяну ялинку: фото чудо-дерева
Найдорожча різдвяна ялинка (Фото: колаж РБК-Україна)

Святкова ялинка заввишки шість метрів прикрашена на 14 мільйонів доларів

Новорічна ялинка може стати не тільки основним атрибутом головного зимового свята, а й уособленням небаченої розкоші. Так, в Іспанії встановили найдорожчу в світі різдвяну хвойну красуню, вартість якої склала 14 мільйонів доларів.

Чудо-дерево заввишки 6 метрів встановлено в п'ятизірковому готелі Kempinski Bahia в курортному місті Марбелья на півдні країни. Ялинка перебуває під цілодобовою охороною.

Її нарядили в унікальні прикраси ручної роботи у вигляді куль, сумочки, лускунчиків із дорогоцінними каменями, тканини деяких провідних світових модних будинків, вироби Cartier, Chanel, Louis Vuitton. На дереві прикраси, інкрустовані блакитними сапфірами та діамантами.

Найдорожча різдвяна ялинка прикрашена на 14 мільйонів доларів (Фото: Debbie Wingham / SWNS / mirror.co.uk)

Дизайнером різдвяної ялинки стала британська художниця Деббі Вінгхем. Вона витратила місяць, роблячи понад 500 прикрас вручну, використовуючи такі матеріали, як вінтажна шкіра Louis Vuitton, хутро норки та дорогі прикраси від Bvlgari, Cartier, Van Cleef, Arpels і Chanel.

Дорогоцінні камені, що звисають з гілок, включають рожевий діамант у три карати на суму понад 2,6 мільйонів доларів, овальний червоний алмаз за ціною понад 5,5 мільйонів доларів, дев'ять трьохкаратних чорних діамантів на загальну суму 590 тисяч доларів.

Найдорожча різдвяна ялинка встановлена в іспанському готелі (Фото: Debbie Wingham / SWNS / mirror.co.uk)

Справжні страусині яйця були пофарбовані сусальним золотом і алмазним пилом, а всього на дереві 3000 кристалів Сваровські.

Дерево встановлювали в готелі за допомогою крана.

"Коли я повісила останній орнамент, почуття виконаного обов'язку було приголомшливим", - зізналася жудожница.

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