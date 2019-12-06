Назвали самую дорогую в мире рождественскую елку: фото чудо-дерева

Самая дорогая рождественская елка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Праздничная елка высотой шесть метров украшена на 14 миллионов долларов

Новогодняя елка может стать не только основным атрибутом главного зимнего праздника, но и олицетворением невиданной роскоши. Так, в Испании установили самую дорогую в мире рождественскую хвойную красавицу, стоимость которой составила 14 миллионов долларов.

Чудо-дерево высотой в 6 метров установлено в пятизвездочном отеле Kempinski Bahia в курортном городе Марбелья на юге страны. Елка находится под круглосуточной охраной.

Ее нарядили в уникальные украшения ручной работы в виде шаров, сумочки, щелкунчиков с драгоценными камнями, ткани некоторых ведущих мировых модных домов, изделия Cartier, Chanel, Louis Vuitton. На дереве украшения, инкрустированы голубыми сапфирами и бриллиантами.

Самая дорогая рождественская елка украшена на 14 миллионов долларов (Фото: Debbie Wingham / SWNS / mirror.co.uk)

Дизайнером рождественской елки стала британская художница Дебби Уингхем. Она потратила месяц, делая более 500 украшений вручную, используя такие материалы, как винтажная кожа Louis Vuitton, мех норки и дорогие украшения от Bvlgari, Cartier, Van Cleef, Arpels и Chanel.

Драгоценные камни, свисающие с веток, включают трехкаратный розовый бриллиант на сумму более 2,6 миллионов долларов, овальный красный алмаз по цене свыше 5,5 миллионов долларов, девять трехкаратных черных бриллиантов на общую сумму 590 тысяч долларов.

Самая дорогая рождественская елка установлена в испанском отеле (Фото: Debbie Wingham / SWNS / mirror.co.uk)

Настоящие страусиные яйца были окрашены сусальным золотом и алмазной пылью, а всего на дереве 3000 кристаллов Сваровски.

Дерево устанавливали в отеле при помощи крана.

"Когда я повесила последний орнамент, чувство выполненного долга было ошеломляющим", - призналась жудожница.